Von John Davy

Die Briten haben ernst gemacht mit der friedlichen Nutzung der Atomenergie. In diesen Tagen soll das zweite kommerzielle Atomkraftwerk, die Reaktorstation in Bradwell, Essex, an das Elektrizitätsnetz des Landes angeschlossen werden. Bis zum Jahresende Wird der Anteil der nuklearen Energie an der Gesamtversorgung Großbritanniens rund drei Prozent betragen. Von England ging einst die erste industrielle Revolution aus, und es scheint, als ob auch die Revolution auf dem Energiemarkt in Großbritannien ihren Anfang nehmen wird. Indessen werden mehr und mehr Stimmen der Kritik an dem umfangreichen britischen Atomprogramm laut. Sollten wir nicht ein paar Jahrzehnte warten, fragt John Davy, bis sich herausstellt, ob die kontrollierte Energiegewinnung aus der Kernverschmelzung gelingt, bei der im Gegensatz zum Kernspaltungsverfahren keine radioaktiven Abfallprodukte entstehen?

Das britische Atomkraftwerk-Programm, das umfangreichste der Welt, wird offiziell damit begründet, daß es notwendig sei, die Kernenergie-Technik zu vervollkommnen und an den vorerst noch unrentablen Reaktorstationen Erfahrungen zu sammeln. Aber schon 1970, so heißt es, könne man Atomstrom zum gleichen Preise liefern wie konventionell produzierte Elektrizität, und etwa um diese Zeit würde in Großbritannien auch ein echter Bedarf an nuklearer Energie entstehen.

Die Geschichte des Atomenergie-Programms geht auf den Entschluß der britischen Regierung zurück, Kernwaffen herzustellen. Dazu nämlich sind große Reaktoren erforderlich, und um die hohen Investitionen für diese Anlagen attraktiver zu machen, beschloß man, die Produktion von Bomben mit einer Demonstration friedlicher Kernenergie-Ausnutzung zu verbinden. So entstand Calder Hall, eine militärische Reaktorstation zur Herstellung von Plutonium, die nebenbei noch einige Megawatt Elektrizität an das Versorgungsnetz des Landes abgibt.

Die Kohlenhalden wuchsen

Die Suez-Krise gab den Planern von Kernkraftwerken neuen Ansporn. Furcht vor plötzlicher Erdölverknappung und wohl auch die Vision von einer Welt, die sich einmal um den Ankauf britischer Atomstrom-Werke reißen könnte, ließen ein ambitiöses Regierungsprogramm entstehen: Bis 1965 sollten zwölf Reaktorstationen mit einer Leistungskapazität von 6000 Megawatt Elektrizität fertiggestellt sein.

Aber schon 1960 sprach niemand mehr von einer Brennstoffkrise – im Gegenteil: die Kohlenhalden wuchsen, die Ölpreise fielen, und die Preisspanne zwischen Atomstrom und konventionell erzeugter Elektrizität hatte eher die Tendenz sich zu vergrößern statt zu verringern. Das Programm mußte gebremst werden, der ursprüngliche Sieben-Jahres-Plan wurde auf zehn Jahre ausgedehnt.