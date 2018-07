In dem Auf und Ab, dem die deutsche Zweiradindustrie seit ihrer Krise 1956/57 ausgesetzt ist, war das Jahr 1961 wieder ein ausgesprochenes Wellental. Entgegen den vorangegangenen Jahren, in denen man in erster Linie nur die Veränderung der Verbrauchsgewohnheiten für die Wechselfälle des Geschäfts verantwortlich machen konnte, haben 1961 grundsätzliche Entscheidungen Absatz und Ertrag weitgehend bestimmt: Die Einführung des Führerscheinzwanges für Mopeds und die DM-Aufwertung. Bei der NSU Motorenwerke AG, Neckarsulm, die sich noch in der Mauser vom Zweirad- zum Automobilunternehmen befindet (der Anteil des Zweirads am Gesamtumsatz machte 1961 noch 36 % aus nach 50 % im Jahr 1960), führten diese Einflüsse zu einem Rückgang des Zweiradabsatzes um 22 % auf 143 785 Stück (nachdem der Absatz im Jahr 1960 noch um 4,7 % gesteigert wurde), obwohl die Renaissance des Fahrrades einen Absatzzuwachs um 62 % auf 64 207 Stück und auf dem Motorradgeschäft durch eine Exportsteigerung um 33 % bei rückläufigem Inlandsgeschäft noch um 21,7 % auf 6 172 Motorräder erhöht werden konnte. Dagegen wurde der Absatz der Mopeds auf 59 800 Stück nahezu halbiert und der Motorrollerverkauf um 36,1 % vermindert.

Im Automobilgeschäft konnte NSU dagegen seinen Absatz um 19 % auf 37 200 Wagen steigern, da mit der Einführung des neuen Prinz IV im letzten Jahresdrittel der Verkauf um 42 % gesteigert werden konnte. Auf diesen Umstand vor allem führt es das Neckarsulmer Werk zurück, daß trotz Rückschlag im Zweiradgeschäft der Umsatz nur um 4 % von 221 auf 213 Mill. DM zurückgegangen ist. Sieht man sich Bilanz- und Ertragsrechnung daraufhin an, so kommt man aber noch zu einem anderen Schluß. In dem dritten und jüngsten Geschäftsbereich von NSU, dem Wankel-Motor, konnte nämlich das Unternehmen nicht uninteressante Erfolge erzielen. Geht man von den 1961 abgeschlossenen Lizenzverträgen aus, so scheint es, als ob die Schallmauer der Skepsis gegen diesen Motor durchbrochen sei. Insgesamt wurden 1961 allein 8 Lizenzverträge, davon 2 mit japanischen Firmen und einer mit einer englischen Firma, abgeschlossen. Erträge aus Lizenzgebühren findet man nun allerdings in der Ertragsrechnung nicht, wohl aber läßt sich aus den Positionen Umsatzerlös, Roh- und Betriebsstoffaufwand und Fertigwarenbestand eine ungefähre Größenordnung dieser Einnahmen errechnen. Während nämlich der Umsatz absolut nur um 8 Mill. DM zurückging, nahm der Materialaufwand um 20 Mill. DM ab. Hieraus ergibt sich ein Differenzbetrag von 12 Mill. DM zugunsten der Umsatzerlöse. Zieht man hiervon die Verminderung der Fertigwaren um 6,5 Mill. DM ab, so bleibt noch ein Betrag von etwa 5,5 Mill. DM an Umsatzerlösen, die außerhalb des laufenden Geschäfts liegen und somit mit den Lizenzverträgen zusammenhängen dürften. Dabei wird wohl dieser Ertrag noch eher zu niedrig als zu hoch angesetzt sein.

Für dieses Jahr ist die NSU-Verwaltung nach den Ergebnissen der ersten Monate wieder wesentlich zuversichtlicher, was schon an der Beibehaltung der Dividende für 1961 von 8 % zum Ausdruck kommt. Denn, so versicherte Vorstandsvorsitzender Dr. von Heydekampf, die schlagartige Absatzsteigerung mit dem Erscheinen des Prinz IV, die in diesem Jahr trotz weiterem Rückgang des Zweiradgeschäfts einen Umsatzzuwachs von 20 % brachte und zu einer Steigerung des Anteils des Automobilgeschäfts am Gesamtumsatz auf 80 % führte, hat die Höhe des Dividendenvorschlags wesentlich mitbestimmt.

Hinzu kommen noch die Aussichten, in diesem Jahr endlich das schon lange projektierte Ziel in der Produktion von 50 000 Wagen pro Jahr zu erreichen und möglicherweise schon zu überschreiten und ferner bei dem Wankel-Motor in die Produktionsvorbereitungen gehen zu können. Hier bleibt Dr. v. Heydekampf nach den früheren Erfahrungen aber noch vorsichtig mit Prognosen. Wie schon in dem vorausgegangenen Aktionärsbrief, in dem „ein neues Automodell sportlicher Prägung mit Wankel-Motor“ angekündigt wird, steht, will er keinen festen Termin dafür für 1963 ankündigen. Dr. v. Heydekampf tat aber mehr denn je davon überzeugt, auf dem richtigen Weg zu sein, „denn bis jetzt habe sich keine ernsthafte Konkurrenz für diesen Motor ergeben“. Er glaubt, daß in 5 bis 10 Jahren der Hubkolbenmotor vom Wankel-Motor abgelöst werden könne. Befriedigt stellt er fest: „Wir haben ein so großes Goldfeld angekratzt, daß wir es gar nicht allein schürfen können.“ C. D.