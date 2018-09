Von Edmund Wolf

Es ist, finde ich, ein sehr ernstes Zeichen, daß wir uns heutzutage schon so diebisch freuen, wenn zur Abwechslung einmal eine Maschine einen Blödsinn macht, nicht nur immer wir. So las ich auf der ersten Seite einer Zeitung von Weltruf, daß Fosdic sich geirrt hat.

Wer, fragen Sie, ist Fosdic? Oder, besser gesagt, FOSDIC? FOSDIC heißt mit vollem Namen Film Optical Sensing Device for Input of Computers, ist also seines Zeichens ein sogenanntes Elektronengehirn amerikanischer Provenienz.

Fosdic passierte ein Lapsus, ohne Zweifel. Das amerikanische Zensusbüro, das Fosdic mit der statistischen Analyse der Zensuspapiere von Westchester County bei, New York Beiname, erhielt mit elektronengehirnhafter Schnelle folgende Antwort: In Westchester County leben 97 712 Einwohner italienischer Abstammung, 35 562 deutscher Abstammung, 30 053 irischer Abstammung, 28 040 russischer Abstammung, 21 379 polnischer Abstammung, 816 686 britischer Abstammung – Und die Gesamtbevölkerung ist 808 891.

Ob Fosdic zu viele Briten errechnet hat oder feine zu geringe Gesamtbevölkerung – jedenfalls hat sich Fosdic verkalkuliert, und die amerikanische Zensusbehörde wird auf die ältere Methode zurückgreifen und die Zensuspapiere mit der Hand nachzählen müssen, unter entsprechender Befeuchtung des Zeigefingers. Aber wenn Sie glauben, daß irgendwer Fosdic bedauert, daß man den Lapsus mit Überanstrengung erklärt, daß man der Maschine kühlende Kompressen auflegt – keine Spur! Man jubelt. Warum eigentlich?

Mir fällt ein anderes, viel ernsteres Beispiel ein. Es gibt im selben Amerika einen elektronischen „Computer“, von dem gewissermaßen das Schicksal des großen Landes abhängt. Die Maschine heißt SAGE, und wenn dieser Name natürlich auch nur durch die Zusammensetzung von Initialen entstanden ist, so heißt das englische sage Hoch „weise“ – und das trifft sich, wie jeder zugeben muß, ausgezeichnet.

SAGE hat keine geringere Aufgabe, als bei feinem Angriff von feindlichen Bombern auf die ‚USA die notwendigen Beobachtungen zu verzeichnen und die entsprechenden Gegenmaßnahmen einzuleiten. Nun aber geschah das Erschütternde, Haß der amerikanische Verteidigungssekretär McNamara gestehen mußte, SAGE sei schon so kompliziert, daß man sich auf ihn – oder sie – im Notfalle nicht mehr ganz verlassen könne.