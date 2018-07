Das Wort vom „Vater Staat“ erhält immer dann besondere Aktualität, wenn Katastrophen die Existenz seiner Kinder bedrohen. Man kennt das aus der Zeit der Bomben- und der bis in unsere Tage hineinreichenden Vertreibungsschäden, und neuerdings gibt es dafür sogar ein Musterbeispiel bei den sogenannten Flut-Entschädigungen, mit deren Aufstellung und Auszahlung die Fachbehörden des Hamburger Senats nun schon fast ein halbes Jahr beschäftigt sind. Dabei ist man dieses Mal in Hamburg erfreulicherweise davon ausgegangen, daß dem Bürger tatsächlich schnell, wirksam und unbürokratisch geholfen werden muß. Deshalb wurde auf eine genaue Schadensfeststellung verzichtet. Es sind Familien- und Wohnungsgrößen zugrunde gelegt worden, mit denen dann gleichzeitig auch der allgemeine Sachschaden als abgegolten gilt.

Das heißt, man entschädigt nach sogenannten Beihilfesätzen, die für ein Ehepaar, das einen Wohnraum oder eine Wohnküche besaß, 2600 DM vorsehen, für einen Wohnraum und eine Küche oder für zwei Wohnräume 3600 DM, und für eine zusätzliche Küche 800 DM. Weiterer Wohnraum konnte nicht berücksichtigt werden. Jedes unmündige Familienmitglied erhielt zusätzlich 600 DM zuerkannt. Für Einzelpersonen und Geschädigte ohne eigene Möbel galten wieder gesonderte Sätze.

Überall dort aber, wo die Flut nicht den gesamten Wohnraum zerstört und unbewohnbar gemacht hat, wurden sogenannte Teilentschädigungen gewährt, entweder durch Bezahlung der Reparaturen bis zu bestimmten Sätzen oder aber durch Aufstellung von Schadenslisten. Für die Erstattung sind dabei kurzerhand sogenannte Durchschnittswerte von Warenkatalogen zugrunde gelegt worden, d. h. ein Schrank steht mit 300 DM zu Buch, ein Speiseservice mit 60, ein Herrenanzug mit 150, ein Damenkleid mit 50 DM, gleichgültig, ob die verlorengegangenen Gegenstände mehr oder weniger wert gewesen sind. Hinzu kommen Spenden des Senats, der Wohlfahrtsverbände und auch von privater Seite.

Gewerbetreibende, die keinen Wohnungsschaden erlitten, erhielten außer der Pro-Kopf-Quote, die in Hamburg in Anlehnung an die berühmte Berliner „Zitterprämie“ den sinnigen Namen „Zittergroschen“ trägt, einen Betrag von 50 DM für den Inhaber des Geschäftes, 40 DM für die Ehefrau, 20 DM für jedes unverheiratete Familienmitglied pro Woche des unfreiwilligen Ladenschlusses oder der Arbeitsunfähigkeit. Obendrein wurden nach Schadensangaben für zwei Jahre zinsfreie Kredite gewährt, über deren Rückzahlungsmodus bisher nicht befunden wurde.

Im allgemeinen fand das Bemühen des Hamburger Stadtstaates, den sozial Schwächsten am besten zu unterstützen, Anerkennung. Immerhin bleibt aber festzustellen, daß aller erworbene Besitz keinen ausreichenden Schutz gefunden hat – und das beginnt bei der mühsam zusammengesparten Wohnungseinrichtung des Hausmeisterehepaares und geht bis zum 100 000 und mehr DM-Verlust an Lagerbeständen im Fach- und Einzelhandel. Wer mehr besaß, hat Pech gehabt; ihn konnte der Staat nicht schützen.

Aus Etat-Mitteln wurden in Hamburg bisher etwa 60 Mill. DM für Beihilfen an Flutgeschädigte ausgezahlt. Die Spendenbeträge, die von den Sonderkonten flossen, sind dabei nicht mitgerechnet. Außerdem hat man gegen Bundesbürgschaft insgesamt 2044 Kredite zu einem Gesamtwert von 54 395 170 DM gewährt. 99,5 % dieser Kredite bleiben in den ersten beiden Jahren zinsfrei. In der zuständigen Behörde erwartet man, daß sie mit Hilfe des Bundes zum größten Teil in Beihilfen umgewandelt werden können. Bis zur Stunde jedoch ahnt keiner der Betroffenen, ob und inwieweit er überhaupt in den Genuß einer möglichen Bundeshilfe gelangen kann. Hier wäre Eile geboten. Daran sollte man in Bonn erinnern dürfen!

Für die großen wie kleinen Besitzenden erhebt sich, je weiter die Flut zurücklief, je mehr sie mit dem Wiederaufbau beschäftigt sind und feststellen, was alles noch verlorenging, wofür es keinen Ersatz gibt, die Frage: Sollte Vater Staat jenen, die ihm bisher weit mehr Steuern einbrachten als die weniger bemittelten Kinder, nicht eben wenigstens bei der Steuerentrichtung entgegenkommen? Könnten jene Verluste, die über die staatlichen Beihilfesätze hinausgehen, nicht mit entsprechenden Steuerermäßigungen, vor allem für die gewerbliche Wirtschaft, entgolten werden?

Als kluger Unternehmer wird Vater Staat vielleicht eines Tages von selbst darauf kommen, daß sich das auf längere Sicht auch für ihn auszahlen könnte. Denn natürlich ergeht es auch den Hamburger Katastrophen-Geschädigten wie jenen, die Krieg und Demontage zu verkraften hatten: Das, was weg ist, ist weg, und das, was neu angeschafft werden. muß, wird besser, moderner, rationeller installiert als es bisher der Fall war. Vielleicht wird man sich eines Tages in Hamburgs Finanzämtern anschicken können, nach all dem Schrecklichen, was geschehen ist, das „Wirtschaftswunder von Wilhelmsburg“ zu bestaunen, wenn – ja, wenn eben... R. W.