Paris, im Juli

Straßen verändern sich mit der Konjunktur der Geschäfte: Eine Zeitlang schossen überall Schallplattenläden aus dem Boden und veränderten das Bild, oder Schnellbesohlanstalten, die offenbar in den winzigen Absätzen, die so schnell brechen und erneuert werden müssen, das große Geschäft sehen. In der eleganten Faubourg St. Honoré und ihren Nebenstraßen sind es jetzt die Gemäldegalerien, die eher ein Hobby für ihren Besitzer sein dürften, der sich das ein Stück Geld kosten läßt. Denn es ist kaum wahrscheinlich, daß alle diese Ausstellungen ein Geschäft sind!

Was neuestens auffällt, wenn man durch diese Straßen schlendert, sind die Blumenarrangements in den mit so viel Geschmack und Ideenreichtum dekorierten Schaufenstern. Man muß genau hinsehen, um herauszufinden, daß es sich hier meist um künstliche Blumen handelt. Sie sind hervorragend gemacht, aus Seide, Samt und Mousseline. Sie sind in durchsichtigen, irisierenden, abschattierten Tönen so harmonisch zusammengestellt, daß man sagen könnte: schöner als Natur! In Farben, die sie nicht erschaffen hat: Etwa blaue Rosen.

Früher, als die Blume in der Damenmode eine große Rolle spielte, gab es 450 Firmen in Paris, die sich mit der Herstellung künstlicher und künstlerischer Blumen befaßten. Heute sind es nur noch 80. Größte Kunden waren die Hutmacher; aber wer trägt heute noch Hüte? Nur bei Rennen oder Empfängen sieht man noch so heikle Kunstwerke aus Blumen und Tüll. Allenfalls in England und Amerika werden in bescheidenem Ausmaß, aber mit Standhaftigkeit noch, Blumen als Kopfputz tagtäglich getragen.

Die Kunden der Blumenhersteller haben gewechselt. Heute sind vor allem Dekorateure die Abnehmer. Es gibt schöne elegante Wohnungen, die diese Blumenarrangements mit Vorliebe verwenden, weil die Pflege von Blumen sehr viel Zeit braucht und das Personal knapp ist. Unvoreingenommen muß man zugeben, daß jede Wohnung, sei sie groß oder klein, freundlich, gastlich und festlich wirkt mit solchen Blumen, die unabhängig sind von der Jahreszeit und so schnell in Stimmung versetzen, daß man übersieht: sie sind künstlich. Die Gesandtschaften sind ausnahmslos Kunden dieser Kunstblumengeschäfte. Ebenso große Hotels, Friseure, Klubs, Museen, Kinos, Theaterfoyers und Bühnendekorateure, selbst die „Comédie Française“. Es gibt in der Rue St. Florentin, unweit Patou, ein Blumenatelier, das sein; Kunden in aller Welt hat. Aus allen Schubladen quellen Blüten in den herrlichsten Tönen Stilisierte Ranken für das Modell eines Couturiers. Ein schwarzer Besatz als Garnitur für einen Rocksaum, der faszinierender ist als Pelz. Hier ist alles Idee, Phantasie, Stilisierung, nicht Nachahmung. Neu sind Boas aus kleinen, spitzen Blättern, die aussehen wie schwarze Flammen. Vielleicht wird bald ein großes Modehaus diese Anregung aufgreifen. Es gehört viel Chic dazu, das zu tragen. Ein „Je ne suis quoi“.

Ein bißchen wehmütig kramt der Inhaber in dieser Blumenpracht und seufzt: „Wir sind sachlich geworden. Ich frage Sie: Kann man zum Bikini oder zu Hosen Rosen tragen?“ Einige spielerische Mädchen mit Sinn für starke Gegensätze und versteckter Romantik im Herzen tun es sogar.

Ein beträchtlicher Teil der Kundschaft, die künstliche Blumen schätzt, sind auch die Brautpaare. Das Brautbukett wird in der Rue St. Florentin häufig bestellt, und man schickt die Vase für den Verlobungstisch, für die der Strauß nach Größe, Farbe und Form komponiert wird. Glücklicherweise sind die Blumen nicht gegen Staub empfindlich; sie werden imprägniert und der Staub kann einfach mit einem Staubwedel weggefächelt werden. Zwischen Rosen, Maiglöckchen und Phantasieblumen ertappt sich der Besucher, der hier zufällig hereinschneite und bis zu diesem Augenblick ein Verächter künstlicher Sträuße war, bei dem heimlichen Verlangen, eine blaue Rosenranke mitzunehmen. So ist plötzlich die Blüte schon da für ein Kleid, das es noch gar nicht gibt. A. R.