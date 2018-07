Es gibt wenige Prosawerke großer Dichter, deren Lektüre ebenso anregend und anspruchsvoll ist wie die schmalen Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. Obwohl sie ungefähr die Form eines Romans haben und sich für das Tagebuch eines in Paris lebenden dänischen Dichters ausgeben, sind sie alles andere als romanhaft im üblichen Sinn des Wortes; sie sind ein längeres Prosagedicht, das sich die Tonarten der Prosa ausborgt, um mit täuschender Präzision und Nüchternheit eine poetische Wirklichkeit zu weben. Ich kenne wenige Bücher, die in gleichem Maße mit poetischer Beobachtung angefüllt wären, wenige Bücher, in denen jede Zeile so schwer wiegt. Außerdem ist die Art ihrer Poesie unfehlbar genau in ihrer Sicht, wird sie dem Leser so kühl, fast chirurgisch dargeboten, daß man zögert, dieses Wort überhaupt zu gebrauchen – ein Wort, das im Leser die Entzückungen von De Nervals „Aurelia“ oder die gnomischen Ironien des M. Teste wachrufen könnte. Nein, dies ist etwas ganz anderes – das Aufspüren der flüchtigen Wirklichkeit, die unter jenen täuschenden Erscheinungen liegt, die wir Zeit, Geschichte und Erinnerung nennen.

Daß das Material hier und da autobiographisch ist, daß Rilke hier und da einige dem Roman entliehene Töne anschlägt, um der Wirklichkeit des Seins die Alltagswirklichkeit der Menschen kontrapunktisch gegenüberzustellen, beeinträchtigt die Bedeutung der Dichtung im ganzen nicht. Gewiß, es gibt ein paar Skizzen von Leuten, von Orten und Ereignissen, aber sie alle nehmen eine traumartige Dimension ein und gehen vor dem Leser wie Visionen vorüber; vorsichtshalber sind sie weder zeitlich bestimmt noch mit einer Chronologie versehen. Man hat das Gefühl, daß in dem Raum, wo Rilke in tiefem Ernst diese Worte niederschrieb, die Uhren stehengeblieben und die Fenstervorhänge zugezogen waren. Was liegt daran, ob es Tag war oder Nacht, Frühling oder Herbst, Vergangenheit oder Zukunft? Wichtig war einzig die poetische Vision, der unveränderliche metaphysische Keim der Zeit, ihre innere Triebfeder; die stille, qualvolle Suche nach einer konkreten geistigen Wirklichkeit, die der oberflächlich alltäglichen Wirklichkeit zugrunde liegt.

So kommt es, daß die Sätze, die einfachen wie die klaren, die knappen wie die langen und elliptischen, alle mit einer Art kinetischer Schönheit geladen sind, die eine Funktion ihrer poetischen Wahrheit ist. Unser Dichter nimmt keine Attitüden an, noch erlaubt er der Temperatur seiner Sprache, bis zum bewußt „Poetischen“ im schlechten Sinne des Wortes zu steigen. Im Gegenteil, er stellt sich seiner inneren Vision und füllt sein Notizbuch in aller Stille mit genauen Umschriften dessen, was er sieht – nüchtern, wie man Billard spielen, Statistiken analysieren oder Briefmarken katalogisieren könnte. Dieses fast wissenschaftliche Abstandnehmen gibt der Dichtung eine einzigartige Resonanz. Sie beschwört die Vergangenheit ohne Wehmut, die Gegenwart stellt sie ohne Bedauern oder Geringschätzung dar, und in die Zukunft späht sie ohne Furcht.

Die Vision eines Rilke ist uns in einem Zeitalter, das voll ist von widerstreitenden Ketzereien, lärmend in seinen Theorien, parteiisch in seinen Appellen an unsere niedrigsten Hoffnungen, von besonderem Wert; seine Vision ist frei von allem Privaten. Sie ist zu rein, um irgendeinem System anheimzufallen, sei es nun ästhetisch, sozial oder religiös. Sie erinnert uns daran, daß die reine Vision wie eine klare Quelle ist: Sie läßt keine Beschmutzung durch Zeit und Geschichte zu.

Sie ist einfach – ewig und veränderlich.

Und des Dichters Aufgabe ist es, sie in der Stille seines Zimmers, wo die Uhren stehen, zu achten und zu ehren. Vor dem Fenster findet die Geschichte statt; doch auf dem Papier entsteht langsam das Rohmaterial, aus dem Geschichte gestaltet und gebildet werden kann. Dies ist die Aufgabe des Poeten – eine nicht rationalisierte Ordnung in das Chaos um ihn herum zu bringen; dies und etwas anderes: durch seine bloße Existenz zu zeigen, daß der Dichter im Menschen nicht tot ist und nicht sterben kann, solange von Zeit zu Zeit wenigstens einer seiner großen Vertreter geboren wird, um die Fäden des inneren Lebens aufzunehmen und aus ihnen ein Gedicht zu weben. Der Dichter klagt durch sein Schweigen an; wir brauchen ihn nicht zu fragen, wessen wir angeklagt sind. Wir wissen es nur zu gut.

Aus dem Englischen von Dieter E. Zimmer