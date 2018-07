Auf den Aktienmärkten der Bundesrepublik war die Geschäftslosigkeit der letzten Wochen kaum noch zu überbieten. Sie ging über die übliche Sommerflaute weit hinaus. Zweifellos sind die Folgen der Kurszusammenbrüche im Mai und Juni dieses Jahres noch lange nicht überwunden. Das Publikum hält sich vom Aktienmarkt immer noch fern, allerdings auch als Verkäufer. Da die potenten deutschen Anlegergruppen nicht gewillt sind, auf dieser Basis Aktien abzugeben, sondern eher auf der Käuferseite liegen, würde ein ausgesprochener Materialmangel herrschen, wenn nicht das Ausland als Abgeber deutscher Aktien aufträte. Hier zeichnen sich die ersten Auswirkungen der aufgelebten Berlin-Diskussion ab. Wie schon im Vorjahr, so liegt der Herd des politischen Pessimismus bei gewissen Schweizer Finanzkreisen, die ihrer Kundschaft sehr dringend raten, die Portefeuilles deutscher Aktien abzubauen. Daß man diesen Vorschlägen ein williges Ohr schenkte, war bei den IG-Farben-Werten, bei Siemens und auch bei den Kaufhäusern deutlich zu spüren.

Die deutschen Anleger haben sich an die Ost-West-Krisen besser gewöhnt. Bei ihnen war von einer politischen Nervosität bislang wenig zu spüren. Sie bedrückt vielmehr die Konzeptionslosigkeit der Bonner Wirtschaftspolitik, die in "Sonntagsreden" der verantwortlichen Minister auch äußerlich ihre Bestätigung findet. Die Börse braucht Vertrauen – und das ist verlorengegangen. Übrigens hat die Börse die Aktion des Bundeskanzlers zur "Rettung der DM" nur am Rande zur Kenntnis genommen. Furchtsame Gemüter, die schon eine Flucht in die Sachwerte kommen sahen, konnten sich sehr schnell wieder beruhigen.

Aber wie soll es an der Börse weitergehen? Auf ermäßigter Kursbasis liegen seit Wochen beträchtliche Kaufaufträge der Kapitalanleger vor. Bislang bildeten sie einen Damm gegen erneute Kurseinbrüche. Wenn es keine dramatischen Ereignisse gibt, wird dieser Damm auch weiterhin halten. Man darf jedoch keinen Augenblick vergessen, daß die Leute, die Aktien kaufen wollen, jede sich ihnen bietende Chance, es auch preiswert zu tun, wahrnehmen werden. Bei einem massiven Angebot kann es bei uns wieder einen fühlbaren Rückschlag geben. Er darf jedenfalls nicht ausgeschlossen werden.

Die beste Meinung haben die Anleger immer noch für die Elektro-Aktien. Der Siemens-Zwischenbericht hat bestätigt, daß in diesem Industriezweig mit gutem Recht von einem weiteren "Wachstum" gesprochen werden kann. Am Montanmarkt erweisen sich weiterhin die hier erzielbaren guten Renditen als Schutz gegen fühlbare Kurseinbrüche. Die Bank-Aktien litten zweitweise unter Tauschoperationen, die zugunsten der IG-Farben-Nachfolger vorgenommen wurden, ohne bei ihnen den Rückgang verhindern zu können. Die IG-Farben-Nachfolger werden vermutlich bei 18% Dividende bleiben, die Großbanken bei 16%. Da die Kurse beider Gruppen jetzt in etwa auf gleicher Höhe liegen, zieht man die Papiere der großen Chemie-Unternehmen den Bank-Aktien vor.

Kurt Wendt