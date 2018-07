Ich war zur Geburtstagsfeier einer recht bekannten Dame eingeladen. Im allgemeinen ist das nicht erwähnenswert. Doch diese Feier war wirklich außergewöhnlich, und meine Tante Moira, eine gute Freundin der Dame, riet mir, meinen besten Anzug anzuziehen. Denn die Gastgeberin feierte ihren 104. Geburtstag.

Selbst die Königin schickte zu diesem Anlaß ein Telegramm, und der Bürgermeister des Städtchens war da mit goldener Kette und pelzverbrämter Tradition. Als ich kam, entkorkte er gerade eine Flasche Champagner – die Gemeinde hatte sie zum Fest gestiftet. Die alte Dame thronte in ihrem Sessel, von lauter jungen Menschen umgeben; keiner von ihnen älter als siebzig. Während ich meinen Glückwunsch überbrachte, kam ich mir schrecklich jung und unerfahren vor; die Augen, die mich anlächelten, hatten so unendlich viel gesehen.

Dann sangen wir alle das englische Geburtstagslied: „For she’s a jolly good fellow“, und als der Bürgermeister uns verließ, um sich wieder seinen schweren munizipalen Pflichten zu widmen, wurde es erst recht gemütlich. Wer schon 104 Geburtstage erlebt hat, muß bereits eine gewisse Routine im Feiern haben. Außerdem ist die alte Dame temperamentvoll und versteht es, auf sehr charmante Weise aus ihren Erinnerungen zu erzählen.

Nur die Kriege bringt sie etwas durcheinander. So glaubt sie, der Deutsch-Französische Krieg von 1870 sei noch in vollem Gange und die ihm folgenden Kriege seien nur militärische Operationen mit dem Zweck, Paris zu entlasten. Merkwürdigerweise existiert auch Bismarck für sie noch immer, während Hitler aus ihrem Gedächtnis gelöscht ist. Dafür kreisen ihre Erinnerungen um einen obskuren Kolonialfeldzug, der in unserem Bewußtsein schon längst vom Nebel der Neuigkeitshascherei verschlungen ist: der Matabele-Feldzug im Jahre 1893. Die alte Dame berichtet von ihm, als hätte er gestern stattgefunden. Bei der Besetzung von Buluwayo wurde ihr Mann, der Major, von einem Zulu-Assegai tödlich getroffen und irgendwo im Busch begraben. Auch heute noch trauert sie um ihn. Während die Dame erzählt, haftet ihr Blick auf einer verblichenen Photographie über dem Kaminsims, und in unbewußter femininer Bewegung zupft sie an ihrem Spitzenkrägelchen. Wir fühlen uns plötzlich in gespenstischer Weise mit der Vergangenheit verbunden ...

In ihr Geburtsjahr 1858 fiel die Hochzeit des preußischen Kronprinzen, des späteren Kaiser Friedrich, mit der Tochter Königin Viktorias. Orsini scheiterte zur gleichen Zeit mit seinem Attentat auf Napoleon III. Als die Jubilarin sechs Jahre alt war, stürmten die Preußen gerade die Düppeler Schanzen; Königgrätz lag noch verborgen im Schoß der Zeit. Der amerikanische Bürgerkrieg war noch frische Erinnerung, als sie in die Schule ging. Ihre Zeitgenossen waren Disraeli, Abraham Lincoln, Kennedy – und der für sie bis heute jugendliche Adenauer. Als Vierzigjährige sah sie den Trauerzug von Königin Viktoria und die Krönungsprozession Eduards VII.

Das technische Zeitalter ist trotz all dieser Erlebnisse, die wir ja nur aus der Perspektive des Lesen kennen, nicht ganz an ihr vorübergegangen: Menschen, die nach den Sternen greifen; elektrisches Licht – und daß die Mädchen vom Korsett befreit sind. Radio und Fernsehgeräte – unheimliches häusliches Zubehör; Flugzeuge, Atom-U-Boote – Erfindungen des Teufels. Auch Konserven gegenüber ist sie mißtrauisch. Indessen gefallen ihr moderne Heizung, Kühlschränke, in die man kein Eis mehr legen muß, und die Fortschritte in der Medizin; am besten findet sie das Auto als Reisemittel. Sie selbst hat schon lange keines mehr benutzt, dafür tun’s ihre vielen Urenkel um so mehr – um sie zu besuchen!

Als wir gerade zum dritten Male unsere Gläser füllten – die alte Dame hatte einen kräftigen Zug –, tauchten weitere Familienmitglieder auf. Eine Ururenkelin wollte an diesem Tage das jüngste Familienbaby vorstellen. Die alte Dame nahm es in den Arm und betrachtete den Nackedei eingehend. Dann sagte sie lächelnd: „Wenn mein Gedächtnis nicht trügt, handelt es sich hier um einen kleinen Jungen.“