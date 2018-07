Inhalt Seite 1 — Bewölkt oder heiter? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wirtschafts- und Konjunkturforschungsinstitute verfolgen mit Argusaugen den Lauf der Dinge, sammeln statistische Daten und rechnen, rechnen ... um dann eine Prognose zu wagen. Das ist ja ihre Aufgabe. Aber sie sind darum nicht zu beneiden, denn die Aufgabe ist schwer – und die Publikation der ausgetüftelten Ergebnisse ist es nicht minder!

Die gewiegten Statistiker wären zwar in der Lage, das reine Zahlenmaterial in Tabellenform oder in graphischer Darstellung zu „verdauen“. Der gebildete Laie aber kann diesen akademischen Verfahren nichts abgewinnen. Er hat zu wenig „Zahlen-Phantasie“, um aus den wertmäßig steigenden und sinkenden Reihen die „Wirklichkeit“ herauszulesen. Der Laie möchte die Wirtschaftsanalyse der Statistiker in eine spannende Story umgewandelt haben. Dann kann er sie lesen, damit kann er etwas anfangen! Schließlich leben wir ja im Zeitalter der großen Vereinfachungen und da wäre es doch beschämend, wenn nicht auch konjunkturpolitische Probleme im Digest- oder Illustriertenstil abgewandelt werden könnten.

Leider, so müssen viele Wirtschaftspublizisten aber täglich feststellen, ist eine Simplifizierung der wirtschaftlichen Erkenntnisse sozusagen unmöglich, es sei denn, man lasse sich vom ökonomischen Thema ganz abdrängen.

Der neueste Wochenbericht, des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung liefert ein Konjunktururteil zur Jahresmitte 1962. Ich will versuchen, diese Prognose hier zusammenzufassen und will dabei einen „mittleren Weg“ einschlagen, der wahrscheinlich vom Fachmann mißbilligt wird, dafür aber von einem breiteren Kreis interessierter Leser verstanden werden kann.

Die Konjunkturanzeichen werden in Tabellenform in drei Gruppen eingeteilt: die positiven, die negativen und die neutralen, die kein Urteil über ein mögliches Auf oder Ab der Wirtschaft zulassen. Und zwar für zwei Wirtschaftsräume, die Bundesrepublik und die USA (wobei man die Situation in der Bundesrepublik mit den EWG-Verhältnissen etwa gleichsetzen darf).

Um das „Bild“ unserer Tabelle noch zu vertiefen, mögen zwei Zitate aus dem Bericht angeführt werden:

„Im zweiten Halbjahr 1962 wird sich aller Voraussicht nach das wirtschaftliche Wachstum Westeuropas im Vergleich zum ersten Halbjahr bestenfalls im bisherigen Tempo fortsetzen.“