Die ihren Zwecken nach löbliche „Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte“, Berlin-München, in der Öffentlichkeit bekannter als „GEMA“, gefällt sich seit einiger Zeit in der Pose des Catchers im Ring des Urheberrechts. Noch in frischer Erinnerung sind die erst in vorletzter Instanz vor dem Kammergericht Berlin behandelten Versuche, jeden Besitzer und Käufer eines Tonbandgerätes als einen potentiellen Rechtsbrecher anzusehen, der früher oder später darauf aus ist, urheberrechtlich geschützte Musik aus dem Äther oder den Rillen der Schallplatten zu stehlen. Um ihn vor Ärgerem zu bewahren, will die GEMA „vorbeugend“ für jedes Tonbandgerät eine Gebühr erheben.

Da Industrie und Handel verständlicherweise nicht bereit sind, für ihre Abnehmer ein solches „Lösegeld“ vorzustrecken, hat die juristisch nicht unbewanderte GEMA kürzlich an die Händler das Ansinnen gerichtet, sich die Personalausweise der Käufer vorlegen zu lassen, daraus Listen zusammenzustellen und sie der GEMA einzureichen, auf daß ihre Kassierer sich im Privatbereich tonbandfreudiger Bürger tummeln können wie Vollstreckungsbeamte der Finanzbehörden. Als der Vertreter der Händler schon die Vorlage des Personalausweises für unzumutbar erklärte, meinte der keineswegs empfindliche GEMA-Anwalt, er verstehe die Aufregung nicht; die Deutschen seien doch daran gewöhnt, bei allen möglichen und unmöglichen Gelgenheiten Ausweise zu zücken.

Nicht weniger hemdsärmelig und unbedenklich wollte die GEMA mit den Gaststätteninhabern verfahren, in deren Räumen zum Ohrenschmaus oder Verdruß der Gäste die bunten und blinkenden Musikboxen gegen Einwurf blanker Münze von „Preußens Gloria“ bis zur Heideschnulze ihr reiches Repertoire darbieten; Das Recht, den Schöpfern und Interpreten dieser Geräuschkulisse durch Erhebung einer angemessenen Tantieme zu einem zeitgemäßen Lebensstandard zu verhelfen, ist unbestritten. Bis vor einiger Zeit ließ sich die GEMA von jedem Betrieb, in dem solche Automaten die Tonkunst unters Volk rieselten, jährlich 78 Deutsche Mark bezahlen. Bis plötzlich das Maß der GEMA-Leute voll war und sie ihre Gebühr um das runde Sümmchen von nur 20 % heraufzusetzen gedachten, wahrscheinlich der leichteren Arithmetik halber.

Der Verband Deutscher Automatenaufsteller bewies wenig Kunstverständnis, als er von der beabsichtigten neuen Gebühr von 93,60 DM erfuhr. Damals war das „Maßhalten“ zwar noch nicht in aller Munde, dennoch fand der Verband das Verlangen der GEMA unbillig. Mehr noch: Er äußerte den Verdacht, die GEMA sei keinem oder keinem wesentlichen Wettbewerb ausgesetzt, sei damit ein „marktbeherrschendes Unternehmen“ im Sinne eines Kartellgesetzes und mißbrauche diese Stellung, um unberechtigte Forderungen zu stellen. Der Verdacht wurde in gehöriger Form dem Bundeskartellamt mitgeteilt, womit die „Boxgebühr“ Gegenstand eines Mißbrauchsverfahrens wurde, über das noch nicht entschieden ist.

Als die Verbände der Automatenindustrie und des Fachgroßhandels davon erfuhren, meinten sie, im Sinne des gleichen Gesetzes seien ihre Interessen in dem Verfahren „erheblich berührt“, und beantragten als Beigeladene zugelassen zu werden. Auch die Beschlußabteilung der Kartellbehörde – die gleiche übrigens, die sich mit der immer wieder durchlöcherten Preisbindung für Rundfunk- und Fernsehgeräte bis zu ihrer Aufhebung herumgeschlagen hatte – war dieser Ansicht und entsprach dem Antrag der Verbände. Das aber gefiel der selbstherrlichen GEMA gar nicht, und sie erhob gegen die Zulassung Einspruch.

Immerhin leisteten die Sachwalter dieser Heimlichen im Lande der Einladung zur öffentlichen Einspruchsverhandlung Folge, der wir einige Einblicke in das finanzielle Triebleben einer Branche verdanken, deren Produkte zu den fröhlichsten und buntesten Kindern unserer wunderlichen Wirtschaftswelt gehören. Während die GEMA unwidersprochen offenbarte, in jeder dieser Geräuschmaschinen sammele sich allmonatlich ein Durchschnittsbetrag von 180 DM an, ließ die Automatenindustrie wissen, in ihren Erzeugnissen beginne Frau Sorge ihre Heimstatt zu errichten. Schon im letzten Jahr sei der Umsatz um böse sieben Millionen zurückgegangen, und der Absatz der flimmernden Klangwunder steige nicht mehr. Wo unter diesen Umständen, zu denen auch der an gastlicher Stätte kaum mehr zu bändigende Drang der Deutschen nach dem nicht minder kunstträchtigen Genuß des Fernsehens beigetragen haben dürfte, die „erhebliche“ Interessenberührung mit automatischen Musikanten beginnt oder endet, wird die Einspruchsabteilung demnächst schriftlich feststellen. Ob die GEMA wegen ihrer innigen Beziehungen zu den Musen bei der Jagd nach dem Mammon in die Fallstricke des kartellrechtlichen Mißbrauchs geraten ist, soll in Kürze entschieden werden. gns.