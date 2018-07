Inhalt Seite 1 — Daimler nicht an der Dividende messen! Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es gibt nur wenige Papiere an der deutschen Börse, an denen man in der Vergangenheit so viel Geld verdienen – und verlieren konnte wie an den Aktien von Daimler, NSU und des Volkswagenwerkes. Die erheblichen Kursschwankungen stehen im eindeutigen Widerspruch zu der meist kontinuierlichen Entwicklung der Unternehmen selbst – wenn man von gewissen Unebenheiten bei NSU absieht. Der objektive Wert der Unternehmen hat nicht gewankt, wohl aber der Wert, den die Börse diesen Papieren (und Unternehmen) beizumessen gewillt war. Die vielfältigen Investitionsanstrengungen der in- und ausländischen Konzerne haben das Gespenst der Überkapazitäten entstehen lassen. Deshalb sieht man die Zukunft der Automobilhersteller nicht mehr ganz so rosarot wie noch vor einigen Jahren. Auch hier eine spürbare Ernüchterung.

Die Daimler-Benz AG, Stuttgart, befindet sich fest in der Hand seiner Großaktionäre (Flick, Quandt und Deutsche Bank). Die Gesellschaft kommt an ihren Interessen nicht vorbei, womit keinesfalls gesagt ist, daß diese den Belangen des Unternehmens und meiner Kleinaktionäre zuwiderlaufen müssen. Die Geschäftspolitik von Daimler war in der Vergangenheit alles andere als aktionärsfeindlich. Schließlich ist das Aktienkapital zweimal durch Ausgabe von Berichtigungsaktien (Umwandlung von Rücklagen in dividendenberechtigtes Aktienkapital) von 72,2 Mill. auf 270,6 Mill. DM erhöht worden. Außerdem wurde seit der Währungsreform bis einschließlich 1961 eine Dividendensumme von 120°/o verteilt. Dieser Satz ist in Wirklichkeit noch größer, weil man berücksichtigen muß, daß in den letzten Jahren die Dividende auf das ohne Einzahlung erhöhte Kapital ausgeschüttet wurde.

Was die Daimler-Großaktionäre offensichtlich nicht wollen, ist eine Kapitalerhöhung, die sie zwingt, neues Kapital aufzubringen, ohne daß sich dadurch ihre „Machtposition“ innerhalb des Unternehmens verbessert. In der von der Commerzbank herausgegebenen Schrift (erschienen 1961) wird vermerkt, daß die Verwaltungsgesellschaft für Steinkohlenbergbau und Hüttenbetrieb mbH, Düsseldorf (Gruppe Flick) einen Anteil am Daimler-Kapital von 37,85% und die Gruppe Quandt 13,86% besitzt. Über die Beteiligung der Deutschen Bank wird Stillschweigen bewahrt. Schätzungen gehen bis zu 25 %. Dies mag ebenso übertrieben sein wie die Angabe über die Flicksche Beteiligung recht „bescheiden“ bemessen ist.

Festzuhalten bleibt, daß Daimler bei allen Finanzplanungen kaum auf die Hilfe seiner (Groß-) Aktionäre rechnen kann. Die Gesellschaft steht also unter dem Zwang der Selbstfinanzierung, außerdem muß sie langfristige Fremdmittel aufnehmen, was auch in den letzten Jahren im weitesten Umfang geschehen ist. Wer jedoch das Geld im Hause behalten will, kann in seiner Dividendenpolitik nicht anders als maßvoll sein. Vielleicht liegt dort der Grund, warum die Dividende für 1961 „nur“ um 2 % auf 14% erhöht worden ist. Die Börse hatte lange Zeit fest mit einem ansehnlichen Jubiläumsbonus gerechnet. Der Vorsitzende des Daimler-Vorstands, Baurat Walter Hitzinger, warf bei der Diskussion über die Dividendenhöhe noch einen anderen Punkt in die Debatte: „Eine hohe Ausschüttung nach der vorangegangenen Preiserhöhung für die Personenkraftwagen wäre von der Öffentlichkeit falsch verstanden worden!“ Kaum zu bestreiten ist, daß Dividendenerhöhungen in der heutigen Situation die Stellung des Vorstandes bei Lohnverhandlungen nicht gerade stärken.

Wenn man den Wert der Daimler-Aktien bemessen will, darf man also nicht nach der Dividende fragen, sondern muß versuchen, den tatsächlichen Ertrag zu errechnen. Offensichtlich um allzu optimistischen Schätzungen vorzubeugen, hat die Daimler-Verwaltung, insbesondere der publizitätsfreudige Finanzdirektor Dr. Joachim Zahn, den „Gewinnforschern“ die Arbeit erleichtert. Er „empfahl“, von einem Gewinn nach Abzug der Steuern von rund 175 Mill. DM auszugehen. 37,8 Mill. DM, weniger als ein Viertel, werden für die Dividende gebraucht, 27,2 Mill. gehen in die Rücklagen und 16,5 Mill. in die Wertberichtigungen auf Beteiligungen, ferner sind 22 Mill. Steuern auf die Ergebnisse der Vorjahre zu zahlen. Danach verbleibt ein Betrag von rund 70 Mill. DM, woraus die Vermögensteuer und die zusätzlichen, betriebswirtschaftlich jedoch für notwendig angesehenen Abschreibungen zu decken sind.

Natürlich möchte man auch bei Daimler nicht, daß bei den Aktionären der Eindruck entsteht, Gewinne seien das, worauf Ertragssteuern gezahlt werden müssen. In der Tat dürften die vom Fiskus aufgestellten Abschreibungssätze in der Automobilindustrie nicht ausreichen. Mit Sicherheit sind sie bei Auslandsbeteiligungen zu niedrig bemessen. Zusätzliche Abschreibungen sind betriebswirtschaftlich zu begründen; über ihre Höhe wird man endlos streiten können. Solange es aber keine besseren Orientierungsmöglichkeiten über die Rentabilität eines Unternehmens gibt, wird man sich an die Ertragssteuern halten müssen. Bei Daimler machten sie für 1961 223,4 Mill. DM, beim Volkswagenwerk 265,9 Mill. DM aus. Mit Sicherheit hat beim Volkswagenwerk der versteuerte Gewinn höher gelegen als bei Daimler, er dürfte an die 220 Mill. DM (vorsichtig geschätzt) herankommen.

Wenn wir nun schon bei den Vergleichen sind (obwohl sie zwangsläufig in vielem hinken müssen), dann ist interessant, daß der Konzernumsatz des VW-Werkes 1961 rund 5,2 Mrd. DM betrug, bei Daimler „nur“ 4,7 Mrd. DM, wobei im letzteren Fall nicht verschwiegen werden darf, daß Daimler an „seinen“ Auslandsgesellschaften in unterschiedlicher Höhe beteiligt ist. Immerhin kann man wohl sagen, daß Daimler weder in den Steuern noch mit seinem Umsatz an das VW-Werk heranreicht. Vielleicht ist es deshalb auch kein Zufall, wenn die Börse das VW-Werk (vom Kurswert der Aktien aus betrachtet) mit rund 3 Mrd. DM höher bewertet als die Daimler-Benz AG wo der Kurswert etwa 2.7 Mrd. DM beträgt. Die Kurshöhe von 1000 % für die Daimler-Aktie ist deshalb keineswegs so „phantastisch“, wie sie inLaienaugen erscheinen mag. Ob sie „richtig“ ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Nur, wer den Daimler-Kurs korrigieren will, muß auch in bezug auf den VW-Kurs die gleichen Konsequenzen ziehen. An dieser Stelle ist zu unterstreichen, daß sich die Börse an der geringen Rendite (immer gemessen an der Dividende) bei Daimler nicht stößt