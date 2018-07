Von Irene Zander

Jeden Morgen stehen in den kleinen Dörfern und Städten rund um Stuttgart etwa 115 000 Menschen eine Stunde früher auf als ihre Kollegen in der Stadt. Abends kommen sie eine Stunde später heim. Während die Stuttgarter täglich durchschnittlich drei Stunden Freizeit haben, bleibt für die „Pendler“ – jene Berufstätigen, die in der Umgebung wohnen, aber in der Stadt arbeiten – nur eine Stunde übrig. Arbeitswege fressen Freizeit.

Über das Phänomen des sogenannten Pendeins zerbrechen sich Planer, Soziologen, Politiker die Köpfe. Denn der pendelnde Mensch lebt in einer Spaltung. Er ist Arbeitsbürger der einen, Wohnbürger der anderen Gemeinde. Und er erfährt täglich krasse Gegensätze der Umwelt – von ländlicher Stille zum dichtesten Großstadtbetrieb.

Jeder vierte Erwerbstätige in Stuttgart „pendelt ein“. Aber neben den 115 000, die „einpendeln“, gibt es über 12 000 Stuttgarter, die „auspendeln“, die also in irgendeinem der vielen Industriewerke in der Umgebung Stuttgarts arbeiten. Das Mercedeswerk in Sindelfingen zum Beispiel bezieht seine Arbeiter und Angestellten aus 300 Orten und nicht zuletzt aus Stuttgart. Pendeln – das Wort beschreibt nicht den ganzen Sachverhalt. Es ist ein wirres Hin und Her von Bewegungsvorgängen, die sich überschneiden – so wie Ringe im Wasser, wenn man wahllos Steine hineinwirft.

Von diesen hin- und herwandernden Arbeitsheeren geht eine beträchtliche Beunruhigung aus: nicht nur, weil sie morgens und abends die öffentlichen Verkehrsmittel verstopfen. Wenn im Leben seßhafter Bürger nomadenhafte Züge plötzlich solche Bedeutung erlangen, so zeigt dies, daß unsere klassische Raumvorstellung von Stadt und Umland nicht mehr stimmt. Um so mehr Beachtung verdient eine kleine „Feldstudie“, in der Martin Irle („Gemeindesoziologische Untersuchungen zur Ballung Stuttgart“) wenigstens einige Daten – die ersten genaueren überhaupt – über die Pendler veröffentlicht.

Bei den Pendlern ist der Anteil der Männer höher als bei den Stuttgarter Berufstätigen – vielleicht scheuen Frauen doch die Mühsal des Weges. Da ihre Tätigkeit außerdem meist weniger differenziert ist, finden sie auch leichter am Wohnort einen Arbeitsplatz.

Die Pendler sind im Durchschnitt jünger als die Stuttgarter – die ältesten Jahrgänge fehlen ganz. Es sind mehr Ledige unter ihnen; die durchschnittliche Kinderzahl ist darum geringer. All diese Daten deuten darauf hin, daß hier eine gewisse Auslese stattfindet: Jugend, körperliche Widerstandskraft und Aktivität dominieren.