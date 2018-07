Seit vor vier Jahren die Verwaltung der NSU Motorenwerke AG, Neckarsulm, die ersten Andeutungen über die Entwicklung des Wankel-Motors machte – der Not gehorchend wegen der vorzeitigen Veröffentlichung des Lizenznehmers Curtiss Wright –, sehen sich Verwaltung und Aktionäre von NSU einem erheblichen Nervenkrieg ausgesetzt. Der Vorstandsvorsitzende, Dr. von Heydekampf, formulierte diesen Zustand in der ganz im Zeichen des Wankel-Motors stehenden Hauptversammlung so: „Es ist mein Schicksal, daß, wenn ich die Stirn runzele, die Kurse um hundert Punkte fallen, und wenn ich lächle, die Kurse um hundert Punkte steigen.“ So treffend diese halb ironisch, halb resigniert vorgebrachte Formulierung auch sein mag, so trägt sie kaum zur Aufklärung der vielen Widersprüche in den Veröffentlichungen über den Wankel-Motor, über Lizenzverhandlungen sowie in den Kursbewegungen der NSU-Aktien der letzten vier Jahre bei. Die Aktionäre nahmen denn auch kaum Anstoß an dem nur knapp befriedigenden Jahresabschluß für 1961, sondern kritisierten vielmehr die nicht immer ausreichende Publizität und vor allem die ihrer Ansicht nach widerspruchsvollen Prognosen der NSU-Verwaltung und der Lizenznehmer des Wankel-Motors. Aber auch hierfür hatte Dr. von Heydekampf eine Erklärung: Er müsse sich in seinen Reden nach dem jeweiligen Auditorium richten; eine Rede vor der Belegschaft müsse anders abgefaßt sein als ein Aktionärsbrief, der mit dem Geschäftsbericht die offizielle Veröffentlichung der Verwaltung sei. Die Lizenznehmer wieder müßten bei ihren Äußerungen darauf bedacht sein, ihr derzeitiges Verkaufsprogramm nicht zu gefährden. – Bleibt die Frage: Was soll man glauben?

Bisher haben die Lizenznehmer, soweit sie öffentlich über den Wankel-Motor sprachen, nur sehr vorsichtige Prognosen gestellt. Zwar wird der Motor nahezu übereinstimmend als eine beinahe geniale Idee bezeichnet (zuletzt von Daimler-Benz-Chefingenieur Prof. Nallinger), doch über die praktische Verwendung hütet man sich vor allzu präzisen Angaben. So verwies schon vor einiger Zeit die MAN auf die lange Entwicklungsdauer des Dieselmotors, von dem man anfangs auch nicht gewußt, zum Teil auch nicht geglaubt habe, daß er einmal erfolgreich sein würde. Ebenso ließ Daimler-Benz erkennen, daß von dem Lauf auf dem Prüfstand bis zur praktischen Verwendung noch geraume Zeit vergehen könne, wenn man bedenke, daß schon die Entwicklung eines konventionellen Wagens bis zur Serienreife sieben Jahre beanspruche. Erst in zwei Jahren wird man bei Daimler wissen, ob der Wankel-Motor für Untertürkhein überhaupt interessant ist. Dem steht gegenüber, daß die NSU-Verwaltung mehr oder weniger deutlich für das Jahr 1963 einen Wagen sportlicher Prägung mit Wankel-Motor angekündigt hat.

Bei allem Verständnis für die Vorsicht bei Prognosen über grundlegende Neuerungen bleibt aber doch ein unbehagliches Gefühl, daß sich um den Wankel-Motor eine Art Hausstreit entwickelt hat. Genährt wird dieses Unbehagen durch die Opposition des Düsseldorfer Rechtsanwalts Wilhelm Engler. Dieser gilt als einer der Initiatoren für eine Pressekonferenz in Düsseldorf, die der Geschäftsführer der Wankel-GmbH, Lindau, Hutzenlaub, Ende 1961 wenige Tage vor Erscheinen eines Aktionärsbriefes der NSU-Verwaltung abgehalten hatte. In dieser Konferenz hatte Hutzenlaub mitgeteilt, die Entwicklung des Motors sei soweit abgeschlossen, daß der Einbau serienmäßig erfolgen könne. Infolge der langen Lieferzeiten für Spezialschleifmaschinen von 16 bis 20 Monaten würde sich aber der Einbau des Motors in Kraftwagen bei NSU bis zum Jahr 1963 verzögern. Er habe aber auch den Eindruck, daß die Einführung des Wankel-Motors in der deutschen Automobilindustrie deshalb auf Schwierigkeiten stoße, weil diese noch erhebliche Investitionen zur Kapazitätserweiterung für die konventionellen Motoren laufen habe, die erst amortisiert werden müßten.

In dem nur vier Tage später erschienenen Aktionärsbrief versicherte demgegenüber die NSU-Verwaltung, daß auch jetzt noch niemand Angaben über das Ausmaß der wirtschaftlichen Verwertung des Wankel-Motors weder dem Umfang noch dem Zeitpunkt nach machen könne. Man stehe jetzt in der ersten Phase der Fabrikversuche. Die erste für 1962 geplante praktische Anwendung des Motors in einer langsam anlaufenden Fertigung betreffe nicht das Gebiet der Kraftfahrzeuge.

In der Begründung zu seiner Oppositionsankündigung gegen die Entlastung der NSU-Verwaltung wartete nun Rechtsanwalt Engler mit Einzelheiten auf, die den NSU-Vorstand zu der Frage herausforderten: „Wer gibt im Werk Dinge heraus, die zum Internsten der Geschäftsleitung gehören?“ Allerdings schien auch Engler nicht unbedingt von der Durchschlagskraft seiner Behauptungen überzeugt zu sein; zumindest war er so vorsichtig, seine ursprüngliche Thesen in die Form von Fragen an die Verwaltung umzuwandeln. Engler wollte wissen, daß eine französische Automobilfirma (der Name Renault fiel in der Diskussion) kurz nach dem Besuch ihrer Entwicklungsingenieure in Neckarsulm eine Liste von Patenten für einen Kreiskolbenmotor angemeldet und dabei die durch den Besuch bekanntgewordenen NSU-Patente umgangen habe. Engler warf deshalb der NSU-Verwaltung vor, der französischen Firma zuviel gezeigt, dieser damit Kenntnisse für die eigene Entwicklung eines Kreiskolbenmotors gegeben und sich dagegen nicht ausreichend gesichert zu haben. Ferner habe NSU die Bitte einer amerikanischen Landmaschinenfabrik um Überlassung eines Wankel-Motors zum Einbau in eine neue Landmaschine nicht beantwortet, ebenso wenig wie die Bitte dieser Firma, den ihr zur Probe überlassenen Motor nach Erledigung der vorgeschlagenen Verbesserungen wieder zurückzugeben. Er warf NSU weiterhin Fehlentscheidungen vor im Bau eines Wasserskischlittens mit Wankel-Motor, in der Beilegung des Rechtsstreites mit Curtiss Wright (der um die Frage ging, ob deutsche Lizenznehmer Wagen mit Wankel-Motor nach den USA exportieren dürfen) und im Einbau eines gedrosselten Wankel-Motors in ein neues Automobil.

Dr. von Heydekampf lehnte die detaillierte Beantwortung dieser Fragen mit der Begründung ab, daß sie den Interessen von NSU schädlich seien. Generell stellte er fest, daß man künftigen Lizenznehmern den Motor zeigen müsse, da kein Kunde eine Katze im Sack kaufe. Die Kenntnisse über den Wankel-Motor allein genügten im übrigen nicht. Man müsse auch die Patente haben, mit denen jeder in Konflikt komme, der Teile des Wankel-Motors zu kopieren versuche. Der Abschluß von Lizenzverträgen werde durch den Widerstand erschwert, der allen grundlegenden Neuerungen entgegengebracht werde. Der Sorge der Aktionäre vor einer Konkurrenz des Wankel-Motors stellte die Verwaltung die Versicherung entgegen, daß zwar seit Bekanntwerden der Brauchbarkeit des Wankel-Motors die Erfindertätigkeit auf diesem Feld sprunghaft, gestiegen sei, jedoch habe NSU bei sorgfältiger Beobachtung aller Entwicklungen anderer Erfindungen bis heute keine Bauart gefunden, welch die Überlegenheit des Wankel-Motors gefährden könnte. Das schließe zwar nicht aus, daß später eineegleich gute oder bessere Lösung gefunden werdet könne, jedoch beanspruche diese sicher eine ähnlich lange Entwicklungszeit wie der Wankel-Motor, der immerhin von der ersten Idee bis zum gebrauchsfähigen Motor sieben Jahre gebraucht habe. Dazu versicherte Dr. von Heydekampf: „Wir haben keine Gründe, das Herausbringen des Wankel-Wagens zu verzögern, vor allem auch keine Gründe die von außen kommen könnten.“

Daß die Opposition sich auf einen sehr kleinen Interessentenkreis beschränkt, brachte das Abstimmungsergebnis zutage. Bei der Entlastung der Verwaltung machten die Enthaltungen und Neinstimmen mir knapp 4,5 % des anwesenden Kapitals von 23,7 Mill. DM aus. Das sind noch nicht 3 % des gesamten NSU-Kapitals von 36 Mill. DM. Engler aber, der zu diesem Beschluß Protest zu Protokoll gab, sieht sich weit entfernt von der Minderheit von 5 %, die er zusammenzubringen versucht hatte, um die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung verlangen zu können, auf der dann seine Vorwürfe behandelt werden sollten. Noch wesentlich weiter ist er von der Minderheit von 10% entfernt, die er anstrebte, um wegen der von ihm erhobenen Vorwürfe Schadenersatzansprüche gegen die Verwaltung durchsetzen zu können. C. D.