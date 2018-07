Inhalt Seite 1 — Die Großen sind es, die Anstoß erregen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Josef Müller-Marein

Nein, solche Sätze höre ich wirklich nicht gern! Nach dem lutherischen „Ich kann nicht anders“, das Walter Abendroth beim vorigen Male ausrief, der Zusatz: „Andere können immer auch anders, je nach dem Wechsel der Windrichtung.“ Und dann noch in Klammern: „Dies ist weniger eine Abweichung vom Thema, als mancher Leser glauben mag.“ Nein, solche Sätze möchte ich nicht mehr hören; sie sind so böse, weil sie so dunkel sind, zu jeder Auslegung parat.

Man liest und rätselt. Ist Ernst Krenek gemeint, den Abendroth gerade zitierte: Er, der sich so geistvoll über die „absolute Musik der Gegenwart“ lustig machte und sich später selber zu ihr bekannte? Oder Strawinskij, der, wie Abendroth zitiert, sich „über die avantgardistische Elite“ erboste und ihr vorwarf, sie „befriedige ihren Hang nach absurden Kakophonien“, aber dann doch selber komponiert wie sie? Sollte es bei den beiden „Konvertierten“ der „Wechsel der Windrichtung“ gewesen sein, der veranlaßte, daß sie plötzlich „anders konnten“? War es so gemeint? Oder sind nicht die Komponisten, sondern die Kritiker im Feuer?

Sollten jene unter ihnen, die Schönberg verdammten, als „tausend Jahre“ lang der Wind gegen ihn wehte, ihn heute bloß deshalb loben, weil der Wind gedreht hat? Sollte dies angedeutet sein? Aber damals waren auch Hindemith, Bartók, Milhaud und viele andere im Feuer, die heute als die schon alten Meister der Bewährung gelten.

So, der Wind hat gedreht? Und weiter nichts? Ich möchte glauben, daß Menschen, die inzwischen dankbar Hindemith, Bartók, Milhaud begriffen haben, etwas mehr taten, als dem drehenden Wind zu folgen. Große Kunst zu begreifen – das braucht seine Zeit. Und dies trifft auch für die Kunst Schönbergs, Bergs und Weberns zu.

Und satztechnische Erläuterungen, theoretische Argumente hin und her – es ist doch einfach nicht wahr, daß Schönberg bloß etwas „erfunden“ hat. Er hat sie dann noch eher „gefunden“, diese seine Methode, „mit zwölf Tönen zu komponieren“. Und er hat „zwölftönig“ geschrieben, lange bevor er seine Lehre theoretisch begründete. Er hat eine neue Sprache gefunden. Hätte er da keine Grammatik schreiben dürfen?

Eine solche Grammatik sieht dann immer strenger aus, als das lebendige Idiom klingt, mehr nach „Mathematik“ als nach „Leben“. Und wenn Abendroth theoretisch nachweisen will: „Alles, was die Zwölftönetechnik ‚kann‘, kann die überlieferte Praxis auch, umgekehrt ganz und gar nicht“, so ist dies eben nichts als Theorie. Und Theorie – na schön! Wer aber die Musik hört und seine Partituren studiert, der findet, daß Schönberg alles kann, was die überlieferte Praxis auch kann, und einiges mehr. Daher kommt es ja, daß Krenek und Strawinskij sich „bekehrten“, während die anderen mit ihrer „überlieferten Praxis“ gleich mit den Zentimetermaßen angerannt kommen: mit den eigenen und sogar dem Schönbergs. Und daher – dies nebenbei – kommt es dann auch, daß sie immer wieder hier und dort den Zeigefinger heben und sagen: „Vorsicht! Dieses und jenes Werk oder diese und jene Stelle ist nicht zwölftönig komponiert!“. So als hätten die Zwölftöner sich selber zwölfnägelig festgenagelt. Und wehe, wenn sie den Autoren, denen mit der „überlieferten Praxis“ ins Gehege kommen! So gut es aber vorkommt, daß „Überliefertes“ einmal „zwölftönig“ klingt, so gut kommt es vor, daß Zwölftöniges „überliefert“ klingt.