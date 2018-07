Das Börsengeschäft hat jede Dynamik verloren. An den Terminmärkten sind die Umsätze auf durchschnittlich 13 Millionen NF (das niedrigste seit Jahren festgestellte Niveau) zurückgefallen. Diese Flaute im Börsengeschäft paßt nicht zu der vorhandenen ungewöhnlich großen Fülle von Geldmitteln. Aber es ist keine Anlagelust vorhanden. Die am Börsengeschäft beteiligten Kreise halten sich zurück, weil sie sich von dem Schock, den zwei verlustreiche Monatsliquidationen verursachten, noch nicht erholt haben. Sie verbinden ihre Wunden. Entfremdung vom Börsengeschäft scheint ein internationales Symptom geworden zu sein. Obwohl deutlich eine Distanzierung von den wilden Kursschwankungen in Wall Street festzustellen ist, bleibt eine gewisse Amerika-Empfindlichkeit zurück. Die französische Innenpolitik zwingt gleichfalls zur Zurückhaltung.

Dennoch scheint sich das Kursniveau nach den schweren Erschütterungen und Reinigungsprozessen der letzten Monate als stetig zu erweisen. Kleinen Verkäufen steht ausreichende Aufnahmebereitschaft gegenüber. Montanwerte haben auf die Aussicht, daß die Regierung bereit sei, eine Preiserhöhung von 3,5 % für einzelne Stahl- und Eisensorten zu genehmigen, kleine Gewinne erzielt. Die Regierung hat grundsätzlich zugestanden, daß die Expansion der Schwerindustrie zu einem höheren Prozentsatz als bisher durch Selbstfinanzierung durchgeführt werden darf. Dennoch sind bei den führenden Stahlwerken Kapitalerhöhungen zu erwarten.

Ansätze zu Kursbewegungen sind von Zeit zu Zeit auch in Chemieaktien zu beobachten. Im Vergleich zum Vorjahr hat die chemische Industrie in den ersten sechs Monaten dieses Jahres ihre Produktion um 12 % erhöht. Bei Ugine wird von einer Kapitalerhöhung gesprochen. Ein Teil der chemischen Industrie, darunter auch Air Liquide, wird von dem Aufbau des Atomwerkes von Pierrelatte Vorteile ziehen. Auf die Aussicht, daß dieses große, sehr kostspielige Industrieprojekt verwirklicht wird, haben sich alle elektronischen Werke in Bewegung gesetzt. RETLAW