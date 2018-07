Ein Haufen Leute auf einer Straße – Gezänk – machtlose Friedensstifter. Was ist geschehen? Eine junge Dame ist photographiert worden, unfreiwillig, von fremdem Spaziergänger, und sie hat sich zur Wehr gesetzt. Ein denkbarer Vorgang und – ein seltenes Schauspiel, denn nicht jeder reagiert da gleich in dieser Weise: mit scharfem Ton und Griff nach der Kamera des Übeltäters. Besonders, wenn es – wie wahrscheinlich auch in diesem Fall – nur darum geht, eine Publizierung in kleinerem Rahmen, nämlich im Album des Photoschützen, zu verhindern. Sollte man den armen Mann verklagen? Tätliche Spontaneität ist ganz gewiß nicht zu empfehlen.

Ein Schmetterlingssammler ist auch nicht anders auf der Jagd. Sitzt sein „Modell“ im Netz, blüht ihm der Weg in die Botanisiertrommel und schließlich in die Sammlung; aufgespießt und fachgerecht bestimmt, steht der Apollofalter oder der Oleanderschwärmer dann im Glaskasten Modell. Nicht viel anders ergeht es heute Menschen unterwegs. Auf dem Weg zu ihrer Butterblume – sei es auf der Strandpromenade, beim Sonnenbaden oder Lächeln, geraten sie unversehens und unfreiwillig in das Netz einer Kamera und aus der Dunkelkammer dann, säuberlich beschriftet, auf Chamois und im Acht-mal-vier-Format, in eine private Photosammlung. Wo jedoch Schmetterlingsnetze ohne weiteres freie Bahn haben – was wissen denn schon Schmetterlinge von ihrer Attraktion als Modell –, werden Kameras zudringlich durch Unarten und Impertinenz.

Das Recht „am eigenen Bild“, das jedermann hat, leider aber nicht jedermann kennt, weist die Jäger zivilrechtlich in ihre Schranken. Theoretisch! Praktisch leider nicht immer. Es gibt eine gesetzliche Regelung, die den Bürger davor schützen soll, Opfer eines Unfugs mit seiner Person und zu „ehrverletzendem Zweck“ – wie es amtlich heißt – zu werden. Der einfache Bürger darf ohne seine ausdrückliche Einwilligung nicht photographiert werden, und die Prozeßkosten sind nicht gerade niedrig, wenn man sich dabei erwischen läßt. Es sei denn, man weiß sich kunstgerecht zu verteidigen, etwa mit einem Irrtum in der Person. Personen des öffentlichen Lebens nämlich müssen auf das Recht an ihrem Bild verzichten – nur daß eben nicht jeder dem Bundeskanzler oder der first lady unbedingt wie aus dem Gesicht geschnitten ist!

Irrtümer – Fehlgriffe mit der Kamera – passieren. Und recht grober Art. Der Fall der jungen Dame hat sich übrigens tatsächlich zugetragen; nur ohne Menschenauflauf und ohne Tätlichkeiten. Sie war nicht allzu ängstlich auf ihr Bild bedacht. Ostberlin hatte sie sich ansehen wollen. Bescheiden angezogen, um bei ihrem Gang nicht aufzufallen, wanderte sie Unter den Linden – vor ihr und hinter ihr Ostberliner Familien beim sonntäglichen Spaziergang. Und ehe sie recht begriff, wie ihr geschah, war sie von einer bundesdeutschen Kamera aufs Korn genommen worden.

Ein Ostberliner Spaziergänger, der sich an ihrem Bild in Zukunft und in aller Stille delektieren wollte? Dieser Träger der Kamera war sehr deutlich als Besucher aus dem Westen zu erkennen, am blauen Nylonmantel, am Pepitahut, am westdeutschen Hosenschnitt. „So sieht der Osten heute aus“, würde er ihr wahrscheinlich zu Füßen schreiben – und voller Stolz, Unbedarftheit und Sorglosigkeit sein Augenzeugnis in privater Kaffeerunde vorführen: Ein photogenes Musterbeispiel ostzonaler Ärmlichkeit. Der Mensch in Armut – nur daß hier ein Versehen vorlag – ist wahrlich eine delikate Sache; sie im Photo festzuhalten, um vieles delikater. Ein Schnappschuß nur – und doch Lüge, Taktlosigkeit und kein Erbarmen mit der Not.

