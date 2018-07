Am 18. Juli hat der Bundesrat dem Vorschlag des Vermittlungsausschusses zum Lastenausgleichsgesetz zugestimmt. Damit steht das Gesetz, über das fortlaufend seit der Geldreform, also seit nunmehr vier Jahren, beraten worden ist, endgültig fest. Mit seiner Veröffentlichung in der ersten Augusthälfte ist zu rechnen; es tritt 14 Tage nach der Veröffentlichung in Kraft. F. Käss