Von Hoimar v. Ditlurtli

Auch nach wiederholter Lektüre wird man sich fragen, welche Motive wohl gerade diesen Autor bewogen haben mögen, ein solches Buch zu schreiben. Die flüchtige Hoffnung, daß es wenigstens Mut gewesen sein möge, der wenn auch vielleicht traurige Mut eines Mannes, der zu seinen Taten heute noch steht – es wäre immerhin das erste Mal gewesen in der deutschen Nachkriegsgeschichte –, auch diese vage Hoffnung wird schon nach den ersten Seiten zunichte. Sie kapituliert vor einem Ausmaß an innerer Unwahrhaftigkeit, das auch in der sattsam bekannten „Rechtfertigungsliteratur“ seinesgleichen sucht.

Es ist die Rede von

Werner Catel: „Grenzsituationen des Lebens“, ein Beitrag zum Problem der begrenzten Euthanasie; Verlag Glock und Lutz, Nürnberg; 195 S., 9,80 DM.

Man erinnert sich: Vor einigen Jahren wurde dem Verfasser, damals noch Direktor der Universitätskinderklinik in Kiel, der Prozeß gemacht, weil er in der Hitlerzeit eine Aktion zur Tötung schwachsinniger Kinder verantwortlich geleitet haben sollte. Das Ergebnis der Ermittlungen sprach, vorsichtig ausgedrückt, dafür, daß derartige Vorwürfe nicht völlig aus der Luft gegriffen waren. Es kam dennoch zu einem Freispruch, weil es nicht gelang, dem Angeklagten nachzuweisen, daß er, der Kinderarzt, das Gefühl des Unrechtmäßigen dabei gehabt hatte. Es kam ferner, in seltsam widerspruchsvoller Weise, zu einer vorzeitigen Pensionierung.

Nun könnte man daran zweifeln, daß eine solche Vorgeschichte zur öffentlichen Erörterung des Euthanasieproblems legitimiert. Manche Leser mögen sich sogar fragen, wie sich eine solche Autorenschaft denn mit den in vielen Kreisen auch heute noch herrschenden Ansichten über Geschmack und Takt vereinen läßt. Derartige Erwägungen erweisen sich in diesem Fall jedoch als irrelevant, da es naturgemäß nicht möglich ist, gegen einen Autor mit Maßstäben zu argumentieren, die er selbst nicht als verbindlich anerkennt. Bei diesem Buch handelt es sich auch gar nicht, wie der Titel behauptet, um einen diskussionswürdigen Beitrag zum Problem der Euthanasie, sondern um etwas ganz anderes: um einen Versuch, die öffentliche Meinung für eine Geisteshaltung zu gewinnen, die es für moralisch, gerechtfertigt und vernünftig hält, schwachsinnige Kinder zu beseitigen.

Catel beginnt damit, daß er den hippokratischen Eid zerpflückt, in dem es bekanntlich heißt: „An niemand werde ich ein tödlich wirkendes Gift abgeben, auch dann nicht, wenn man mich darum bittet, ich werde auch keinen solch verwerflichen Rat erteilen.“ Catel hat gleich zwei Argumente parat, die Verbindlichkeit dieser Formulierung für den modernen Arzt zu bestreiten. Einmal, so meint er, sei die hippokratische Eidesformel „einem christlichen, wahrhaft gläubigen Arzt nicht zuzumuten“, da in ihrer Einleitung heidnische Götter, nämlich Apollo und Asklepios, als Schwurzeugen angerufen würden. Ferner habe sich Hippokrates mit dem zitierten Satz aller Wahrscheinlichkeit nach nur gegen das Verbrechen des Giftmordes aussprechen wollen, da er und seine Zeitgenossen/das Problem der Euthanasie noch gar nicht gekannt hätten.