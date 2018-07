Bei der gewohnt hohen Präsenz von über 95 % des Aktienkapitals genehmigte die Hauptversammlung der Phoenix Gummiwerke AG, Hamburg-Harburg, nach kurzer Aussprache den Abschluß und die Dividendenausschüttung von 14 % plus 2 % Bonus (14 %) auf das Mitte 1961 um nom. 5 auf 35 Mill. DM erhöhte Aktienkapital. Ferner wurde in Abänderung des aus dem Jahre 1960 datierenden Beschlusses bestimmt, daß von den restlichen 5 Mill. DM des genehmigten Kapitals ein Betrag von 3,5 Mill. DM bis Mitte 1965 zu pari emittiert werden kann, unter Einräumung eines mittelbaren Bezugsrechtes, während 1,5 Mill. DM für „besondere Aufwendungen“ verfüglich stehen, also insbesondere für (bereits erfolgte oder noch zu bewirkende) Angliederungen. Falls dabei eine Verwertung über die Börse in Frage kommt, soll sie erst nach Ausübung des Bezugsrechtes für die 3,5 Mill. DM ausmachende erste Tranche erfolgen. Gegen diese Form der Kapitalerhöhung machte ein über zehn Stimmen verfügender Kleinaktionär einige Einwendungen; er schlug einen höheren Bezugskurs für die Verwertungsaktien und (alternativ) die Ausgabe von Gratisaktien vor.

Im Berichtsjahr sind die Umsätze um 4,3 % auf 302 Mill. DM gestiegen; die Tochtergesellschaften anteilsmäßig einbezogen, ergibt sich ein Netto-Außenumsatz von rund 361 Mill. DM. Der französischen Tochtergesellschaft in Pont-de-Chéruy (Isère) wurde eine mit 5 Mill. NF kapitalisierte Holding mit dem Sitz in Paris (Intercaoutchouc Phoenix SA) vorgeschaltet, die auch die Aktienmehrheit der neu geschaffenen Handelsgesellschaft Phoenix Caoutchouc Commerciale SA (Paris) hält. Ferner wurde ein Auslieferungslager in Saarbrücken geschaffen; ein weiteres ist in Wuppertal vorgesehen. Gegen Ende des Berichtsjahres konnte der Kauf des 44 000 qm umfassenden Areals der Vereinigte Jute Spinnereien und Webereien AG – benachbart dem Hauptwerk in Harburg – perfekt gemacht werden.

Die weitere Rationalisierung durch Neugruppierung der Produktion innerhalb der nunmehr räumlich stark ausgeweiteten Anlagen / erfordert erhebliche Investitionen, für die – auch durch 3,3 Mill. DM Sonderabschreibungen auf ältere Gebäude und Anlagen – bereits weitgehend finanzielle Vorsorge getroffen worden ist.

Das Abschlußergebnis wird durch die Zunahme der Aufwendungen für Einkommen-, Ertrag- und Vermögenssteuern auf 18,2 (10,8) Mill. DM charakterisiert. Bei sinkenden Rohstoffpreisen (speziell für Naturkautschuk) und im Schnitt etwa gleichen Preisen im Verkauf erhöhte sich der Gesamtaufwand für Löhne, Gehälter und Sozialaufwendungen um 8,6 %, trotz einer leichten Verminderung der Belegschaftszahl um 2,3 % (auf rund 8600, oder, mit Tochtergesellschaften, auf rund 10 000 Beschäftigte), aber einer gleichzeitigen Verringerung der geleisteten Arbeitsstunden um 6,3 %. Im bisherigen Verlauf des neuen Geschäftsjahres hat sich, bei weiter sinkendem Preis für Naturkautschuk, nur ein relativ geringes Wachstum der Umsatzwerte ergeben; die Ertragslage wird weiterhin positiv beurteilt. n. f.