Ferien mißbraucht – Arbeitswut aus Geldgier – Durch Kräftemangel verführt

Von Ortwin Fink

Zu Beginn der sommerlichen Schulferien 1962 strömen die Oberschüler zu Tausenden in Fabriken, Büros und Kaufhäuser. Sie zeigen sich so arbeitswütig, als läge es allein an ihnen, den lädierten Ruf der deutschen Arbeitsamkeit zu retten. Sie tun es freiwillig. Sie verrichten jede und auch die niederste Arbeit. Das ebenso magische wie nüchterne Zauberwort heißt für sie: Geld!

Der alte Brauch aus Großvaters Zeit scheint wieder aufgelebt: Wir sehen die jungen Menschen über Nacht (einst war es die des Kcnfirmationstages) aus dem Kindesalter ins Erwachsenenleben versetzt. Während allerdings die Arbeit von Kindern bis zu 14 Jahren so strikte verboten ist, daß selbst Golfspieler über den Mangel an Caddies zu klagen haben und Tennisspieler keine Balljungen mehr finden, sind die Schüler zwischen 16 und 19 zum Freiwild von Industrie, Handel und Gewerbe geworden, die das Loch des allgemeinen und besonders des hochsommerlichen Personalmangels mit diesen Halbwüchsigen zu stopfen versuchen.

Sie alle klagen über diese jüngste soziologische Modeblüte im Bundesdeutschland des Jahres 1962: Lehrer und Psychologen, Ärzte und Soziologen, die Schul- und Jugendbehörden, die Arbeitsämter, ja, die betroffenen Firmen selbst. Die Eltern zeigen sich gleichgültig. Und erfreut sind lediglich die Schüler.

Gewiß: ein oder zwei Schüler aus jenen Klassen, die vor zehn Jahren und früher die Schule verließen, erinnern sich daran, daß auch sie in ihren Ferien arbeiteten; der eine aus romantischen Motiven auf dem Lande beim Bauern, der andere wegen der sozialen Notlage seiner Eltern als Bote oder Stundenhelfer.

Schulentlassene des Jahres 1957 wissen dagegen zu berichten, daß in ihren Klassen fünf oder sechs von vielleicht dreißig Schülern in den Ferien Geld verdienten; einer oder zwei aus sozialer Bedürftigkeit, die anderen zumeist zur Reisefinanzierung. Ein Meinungsforschungsinstitut erhärtete diese Angabe: Nach seiner Umfrage arbeiteten vor fünf Jahren 23 von je 100 Volksschülern in den Endklassen während der Ferien – und 30 von je 100 Oberschülern.