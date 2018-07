In allen Städten macht es heute Müttern Sorge, wie ihre Kinder ungefährdet in die Schule gelangen, besonders wenn sie Hauptverkehrsstraßen auf dem Schulweg berühren. In Stuttgart ist die Kappelbergstraße in Untertürkheim so eine Wildbahn, auf der zu Zeiten die Meute der Autos unaufhörlich vorbeibraust. Diese Hauptverkehrsstraße, auf der sich der Verkehr stark industrialisierter Stadtteile in der Richtung nach Fellbach, einer Stadt unmittelbar vor Stuttgart, und umgekehrt ergießt, stranguliert eine aufgelockerte Wohngegend, den Stadtteil Luginsland, und je nachdem, in welcher Hälfte die Schüler wohnen, auch den Schulweg in die Luginsland-Schule. Schülerlotsen gibt es an der Luginsland-Schule nicht, weil sie keine 7. und 8. Klassen hat, aus denen sich sonst die Lotsen rekrutieren.

Da hatte Frau Erika Zwicker, Mutter des sechsjährigen Till, eine Idee. Sie war im Mai mit ihrem Mann in den Vereinigten Staaten gewesen. Als sie zurückkam, mißfiel ihr der Unterschied im Verkehrsverhalten von Amerikanern und von Deutschen sehr. „Wir sind in Amerika als Fußgänger verwöhnt worden. Dort ist der Fußgänger wirklich König; hier muß er um sein Leben rennen.“ Frau Zwicker, die selbst Auto fährt, fand, daß etwas geschehen müsse. Wenn Frauen das meinen, machen sie sich nicht daran, gleich die ganze Welt zu erneuern; sie beschränken sich auf ihren eigenen Bereich, und dann geschieht tatsächlich etwas, was Hand und Fuß hat.

In Amerika hatte Frau Zwicker Lotsendienste der Eltern kennengelernt, und diese Einrichtung wollte sie an der Kappelbergstraße auch einführen. Sie war in den Elternbeirat gewählt worden und hatte dort erfahren, daß die Verhandlungen darüber, einen Fußgängerüberweg zu markieren, noch immer zu keinem Ergebnis geführt hatten. Frau Zwicker telephonierte mit dem Polizeipräsidium und beschränkte sich nicht darauf, den Zebrastreifen zu fordern, sondern schlug den Elternlotsendienst nach amerikanischem Vorbild vor. „Man muß nicht immer bloß nach der Obrigkeit rufen, sondern auch selbst etwas tun“, lautet ihre Begründung. Sie hatte sofort ein lebhaftes Echo; innerhalb von acht Tagen war der gewünschte Zebrastreifen da. Die Landesverkehrswacht, von der Polizei benachrichtigt, sagte ihre Unterstützung zu. Weniger Bereitwilligkeit fand Frau Zwicker bei Müttern von Schulanfängern. Es kostete sie einige Mühe, von 23 betroffenen Müttern vier zur Mitarbeit zu gewinnen. „Ich hab’ reden müssen, als ob ich Waschmittel hätte verkaufen wollen“, berichtet Frau Zwicker, von Beruf Hausfrau.

Seit Anfang Juli versehen nun vorläufig je zwei Frauen dreimal wöchentlich den Lotsendienst, nämlich immer. dann, wenn Schulanfang oder -ende der jüngsten Schüler mit dem Berufsverkehr zusammenfallen. Auf dem Untertürkheimer Polizeirevier hat man den Frauen gute Ratschläge gegeben; die Verkehrs wacht steuerte Armbinden und Winkerkellen bei; die Frauen sind gegen Unfälle versichert worden, und demnächst sollen die üblichen Hinweisschilder vor dem Lotsenübergang aufgestellt werden.

Die Frauen – nach der „Einarbeitung“ wird jeweils eine allein tätig sein – schwingen die ungewohnte Kelle noch etwas zaghaft; vermutlich beflügelt jedoch gerade die Bescheidenheit auch hartgesottene Autofahrer, sich als Kavalier zu zeigen. Der an den ersten Tagen aus dem Hintergrund vorsorglich den Überweg beobachtende Polizeibeamte hat keinen Anlaß zu Beanstandungen gehabt. Zu den wartenden Abc-Schützen hat sich auch schon manche alte Frau gesellt, die sich nicht ohne Schutz über die Straße getraut hatte.

Und die Kinder? Der sechsjährige Till sagte über diese Einrichtung sehr erwachsen: „Es macht uns sehr stolz, wenn unsere Muttis mit dem Schild auf der Straße stehen. Wir freuen uns, wenn die Autos dann halten müssen.“ Pädagogische Nebenwirkungen auf Till und seine Kameraden: sie können auf dem Schulweg nicht bummeln; denn am Überweg werden sie zur bestimmten Zeit erwartet.

Die Frauenlotsen wundern sich, daß ihre Selbsthilfe weit über Stuttgart hinaus Aufsehen erregt hat. Aber so ist das bei uns: private Initiative, der übrigens ebenfalls nach amerikanischem Beispiel auch der erste deutsche Schülerlotsendienst – im Jahre 1948 in Kornwestheim bei Stuttgart und später auch in anderen Städten – seine Entstehung verdankt, ist eben ungewöhnlich. Die landläufige Meinung bekam auch Frau Zwicker bei der Werbung von Frauenlotsen zu hören: „Dazu ist die Polizei da! Wozu zahlen wir denn Steuern!“ In zwei Jahren, wenn die Luginsland-Schule voll ausgebaut sein wird, wollen die Frauen ihre Lotsenkelle an ältere Schüler abgeben. Polizeibeamte glauben jedoch, daß, ähnlich wie vor zehn Jahren die ersten Schülerlotsendienste, auch diese neue Variante Nachahmung finden wird. Die Polizei ist insbesondere daran interessiert, daß der Berufsverkehr zu großen Industriewerken durch Lotsen geregelt wird, wie das seit Jahren in einem Duisburger Werk praktiziert wird. Überhaupt verspricht man sich von zivilen Polizeihelfern günstige psychologische Wirkungen: einem Polizeibeamten folgt man, weil man muß; einem Zivilisten, gar einer Frau, deshalb, weil man freiwillig ein Ordnungsprinzip anerkennt. Werner Sonntag