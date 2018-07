Ggeworben worden ist zwar immerschon; aber bis vor gar nicht so langer Zeit verhältnismäßig unbekümmert, sozusagen munter drauflos, mit jugendlichem Übermut und mannigfachen Ärgerlichkeiten. Vom aufdringlichen Anbandeln mit dem Verbraucher bis zum artigen Courmachen ist ein weiter Weg, immer noch erst zur Hälfte zurückgelegt. Um im Bilde zu bleiben Als „Wegweiser“ haben sich die Werbeagenturen moderner Ausprägung mit ihrer Etikette, auf die sie sich selber freiwillig verpflichtet haben, unbestreitbare Verdienste erworben.

Als ein Meilenstein auf dem Weg vom Werbedschungel zu einem geordneten Werbemarkt gelten die Qualifikationsbestimmungen der „Gesellschaft Werbeagenturen“ (GWA) – wie übrigens auch der „Arbeitsgemeinschaft Werbeagenturen und Marketingberatung“ (AWM) Zu diesen Spielregeln zählt der sogenannte Konkurrenzausschuß; eine Bestimmung, wonach eine Werbeagentur für einen bestimmten Wettbewerbsbereich grundsätzlich nur eine Aufgabe übernimmt.

Indes, hat sich was mit dem Grundsätzlichen, das nach gängigem Sprachgebrauch der Ausnahme leicht Unterschlupf bietet. Um so beachtenswerter ist der Schritt der Heumann Werbegesellschaft mbH & Co, Frankfurt, die zu den größten der Branche zählt. Nach langjähriger Partnerschaft trennen sich die beiden Inhaber – William Heumann und Horst Slesina – nunmehr voneinander, um ihren Kunden in zwei voneinander unabhängigen Werbeagenturen die bisherigen Dienste anzubieten. Diese „Zellteilung“ ermöglicht beiden Partnern ein Wachstum, dem durch den Konkurrenzausschluß sonst naturgemäß Grenzen gesetzt wären. Mit diesem Schritt hat sich William Heumann als Mitbegründer der Gesellschaft Werbeagenturen gewissermaßen selbst beim Wort genommen und sich – aber auch seinem ganzen Wirtschaftszweig – zugleich das schönste Geburtstagsgeschenk gemacht: William Heumann wird am 31. Juli siebzig Jahre alt. Ein Pionier auf seinem Feld, den der Umgang mit der Werbung offenbar jung gehalten hat. Ein Mann, so farbig wie seine Karriere. Die nimmt sich wie ein Roman aus, dessen letztes Kapitel sicherlich noch nicht geschrieben ist, dessen Fortsetzung man vielmehr mit Spannung erwarten darf. W. B.