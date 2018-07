Inhalt Seite 1 — „Weniger als fünf Todesurteile...“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Selbstreinigung der Justiz – mit falschen Maßstäben Wenn die Mühlen Her Justiz in eigener Sache mahlen, werden, so scheint es, andere Instrumente benutzt als sonst – Siebe und Mahlwerke, die mehr durchlassen, als für die Gerechtigkeit gut ist. Was neuerdings über die „Selbstreinigung“ der rechtsprechenden Gewalt von den Resten der nazistischen Vergangenheit berichtet wird, ist jedenfalls einigermaßen befremdlich.

Kaum waren Fränkels hundert Tage als Generalbundesanwalt zu Ende, da wurden neue Fälle bekannt, die beweisen, wie unglücklich die durch den Paragraphen 116 des Richtergesetzes eingeleitete Selbstreinigungsaktion verlaufen ist.

Jene Vorschrift hatte bekanntlich allen Richtern und Staatsanwälten, die während des Zweiten Weltkrieges „in der Strafrechtspflege mitgewirkt haben“, die Möglichkeit vorzeitiger Pensionierung eingeräumt. All denen, die wegen ihrer früheren Tätigkeit eine Belastung für die bundesdeutsche Demokratie darstellen, sollte eine Brücke gebaut werden. Bald aber sprach man nur noch von „belasteten“ Juristen und setzte Richterkommissionen ein, die zu prüfen hatten, ob den an unmenschlichen Urteilen beteiligten Juristen ein Vorwurf gemacht werden könne.

Nur solchen Richtern und Staatsanwälten, die von diesen Kommissionen als „belastet“ befunden wurden, gab man den Rat, sich pensionieren zu lassen, und nur die Juristen, die diesen Rat erhalten hatten, aber nicht befolgten, bilden jetzt das Häuflein der vierzehn „schwarzen Schafe“, die als letzte Überbleibsel aus der NS-Justiz bezeichnet werden.

Man vergißt, wenn man diese vierzehn allein nennt, eine Anzahl anderer, die durch die Maschen der Kollegen-Kommissionen geschlüpft sind. Auch Fränkel galt ja bis Ende Juni als „nicht belastet“. Die Maßstäbe, nach denen die Richterkommissionen urteilten, sind in manchen Fällen schwer verständlich.

In Hamburg amtiert – als Sachbearbeiter für Landesverratssachen – der Erste Staatsanwalt Ernst Löllke, der an einem schrecklichen Urteil beteiligt war. Er stellte im Jahre 1942 vor dem Sondergericht Rostock den Antrag auf Todesstrafe gegen einen Mann, der ein Paar aus einer Wintersachensammlung gestohlene Handschuhe gekauft hatte. Der Gutachter hatte diesen: Hehler als „schwerfällig und leicht beschränkt“ bezeichnet „Ein schreckliches Urteil“ – so sagte auch Hamburgs Justizsenator Biermann-Ratjen, aber er fuhr fort: der Staatsanwalt war damals gezwungen, die Todesstrafe zu beantragen – nach Hitlers Verordnung vom 23. Dezember 1941: „Wer sich an gesammelten Sachen bereichert oder solche Sachen sonst ihrer Verwendung entzieht, wird mit dem Tode bestraft.“ Eine andere Strafe als der Tod war nicht vorgesehen.

Löllkes Antrag und das Todesurteil der Rostocker Richter (von denen zwei jetzt in Hamburg amtieren – einer gehört zu den erwähnten vierzehn) waren daher unvermeidlich, meinte der Senator. Wirklich unvermeidlich? Soldaten, SS-Männer, KZ-Schergen können sich auch nicht ohne weiteres darauf berufen, daß sie einem „Führer-Befehl“ vertraut hätten. Für vollausgebildete Juristen aber sollten mildere Maßstäbe gelten? Macht es wirklich einen Unterschied, ob der „Führer“ einen einzelnen Mordbefehl gab oder ob er die Form einer Rechtsnorm benutzte! Wenn man schon keinen offenen Widerstand verlangen konnte, hätte man dann wenigstens nicht erwarten dürfen, daß alle juristischen Möglichkeiten ausgeschöpft wurden, um solche Urteile zu vermeiden? (Zum Beispiel lag es nahe, auf verminderte Zurechnungsfähigkeit zu plädieren.)