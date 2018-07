Inhalt Seite 1 — Akt, Tier, Papst oder van Gogh Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Will Grohmann

Es ist eine in hohem Maße aufregende Ausstellung, denn erstens ist Francis Bacon in Deutschland so gut wie unbekannt, zweitens beweist dieser Engländer, daß die Kunst nie am Ende ist und nie eingleisig. Auch die gegenständliche Malerei kann aktuell sein, wenn ein Maler 1962 ebenso de son temps ist, wie es Manet vor etwa 100 Jahren mit seinem „Frühstück im Freien“ war. Mit der von vielen ersehnten Rückkehr zur gegenständlichen Kunst hat nun allerdings diese Malerei nichts zu tun, sie ist das Gegenteil von restaurativ, trotz der Kühnheit, acht Variationen zu van Goghs „Maler auf dem Weg nach Tarascon“ (1888) zu malen oder etwa zwanzig Papst-Studien nach dem „Porträt Innozenz X.“ von Velasquez, das er übrigens nie im Original (Palazzo Doria, Rom) gesehen hat.

Bacon liebt es, nach Photos oder nach Wiedergaben in illustrierten Wochenzeitschriften zu arbeiten, seine Freunde können in vielen Fällen die Vorlagen zu seinen Köpfen angeben. Und er selbst verweist auf Photos der Meisterphotographen Muybridge („Animals in Motion“ zum Beispiel) oder auf Maxwells „Stalking Big Game with a Camera in Equatorial Africa das er für Aktstudien oder für Hunde – und andere Tierstudien verwendete. Solche Vorlagen kombinierte er dann gelegentlich mit Anregungen, die er von farbigen Postkarten empfing. Seit der Entdeckung von Henri Rousseaus Vorlagen für seine Tropenlandschaften wissen wir, daß Kunst auch so entstehen kann.

Was aber Bacon benutzte, war etwas anderes als das, was Rousseau interessierte, nicht die Sache, sondern der photographische oder filmische Prozeß, die Unverbindlichkeit der Wiedergabe, die Bewegung, die gewollte Unschärfe oder beim Papstbild die nackte auf ein Photo reduzierte Idee des Spaniers. Wo er nach der Natur malt wie bei dem „Mann in Blau“ (1954, sieben Fassungen) oder nach dem Original wie bei der „Huldigung an van Gogh“ (1960 nach „Selbstbildnis mit der Pfeife“), ist die Intensität nicht größer als bei Arbeiten, die von mehr oder weniger zufälligen Vorlagen ausgehen.

Die Intensität ist bei Bacon so stark und nach jeder Seite hin strahlend, nach Thema, Sache, Verformung, Figuration als Verwandlung und Ausdruck, Farbe als Raum und als Metapher, daß der Besucher der Ausstellung nach einer Stunde am Ende seiner Kräfte ist. Es gibt kaum ein Bild in der Mannheimer Ausstellung, das nicht angreift; es ist ein Inferno, in dem man sich bewegt, auch in Sälen, die, äußerlich gesehen, harmloser sind mit ihres Porträts von Engländern, dem „Mann in Blau“, dem Bildnis seines ersten Sammlers R. J. Sainsbury und seiner Frau Lisa oder mit den Studien eines Pavians. Ob Akt oder Tier, Papst oder van Gogh, Studiei zu Köpfen oder zur Kreuzigung, das Gewicht ist immer dasselbe, immer rührt Bacon an die äußersten Kräfte unseres geistigen Aufnahmevermögens.

Man hat Bacon gefragt, warum er so oft das Porträt des Innozenz abwandle, was ihn an den Bild interessiere. Die Antwort ist höchst aufschlußreich: „Ich wollte nur einen Vorwand finden, um diese Farben anzuwenden; gewöhnlicher Kleidung kann man diese Purpurfarben nicht geben, ohne in eine falsche Fauve-Manier zu verfallen.“ Ursprünglich habe er ein Bildnis des Kritikers David Sylvester malen wollen. Also waren es die Farben? Auch nicht, sie sind auf dem Original gar nicht purpurn, so wenig wie in ihrem Bild Andeutungen zu finden sind für die Variationen, die bei Bacon wie ein Filmband abrollen.

Man hat Bacon gefragt, wie die „Drei Studien für eine Kreuzigung“ (1962) zu verstehen seien. Eine kaum zu beantwortende Frage; Bacon hatte bereits 1932 und 1933 eine Kreuzigung gemalt, mehr surrealistisch, 1945 eine „Magdalena“ unter einem Regenschirm, mit einem aufgerissenen Mund, angeblich eine Erinnerung an eine Figur aus dem „Potemkin“-Film; kurz vorher drei „Studien“ zu Figuren einer Kreuzigung, heute in der Tate.