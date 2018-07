Trotz der strengen Strafbestimmungen, durch die jede Art von „Schwarz“-Arbeit geahndet wird, scheint die Bußpredigt von der Kanzel auf die profane Freilichtbühne übergewechselt zu sein. Oh, Ironie des Schicksals! Nicht stachelige Dunkelmänner heizen uns neuerdings ein, sondern sozusagen „berufsfremde Elemente“: distinguierte Herren aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft! Man möchte seinen Ohren nicht trauen! – Als erstes begannen die Atomwissenschaftler ihre Kassandrarufe auszustoßen. Mit dem Fortschritt allein sei es nicht getan! Auch das berühmt-berüchtigte Gleichgewicht der Kräfte sei ein zu schwankender Grund, als daß man sich auf ihm einrichten dürfe! Wenn der Mensch es nicht fertig brächte, die ungeheure Gewalt, über die er jetzt verfügt, sittlich zu verwalten, würde, summa summarum, das Tohuwabohu der letzte Knalleffekt sein.

Kaum hatte man sich von dem Staunen erholt, just aus dem Munde der „positiven, freien Wissenschaft“ zu hören, daß die Angst der Lohn des Fortschritts sein solle, falls wir uns nicht beizeiten „mores“ lehren ließen – da überfielen uns schon neue Mahngewitter von unvermuteter Seite! Der Bundeswirtschaftsminister – sonst rosig umwölkt – grollte vulkanisch. – Wenn die Zeichen der Zeit nicht täuschten, so meinte er, drohe die Arbeitsmoral zum Teufel zu gehen. Und mit der Arbeitsmoral das Wirtschaftswunder. Übrig bliebe dann nur der Katzenjammer! Es sei offenbar leichter, sich aus der Not herauszuwursteln, als das Glück schadlos zu bestehen. Wer nicht Maß zu halten wisse, müsse eben fühlen!

Auf dieses Stichwort hin gab es kein Halten mehr. Die Gewerkschaften lasen den Unternehmern die Leviten und die Unternehmer den Gewerkschaften. Der „Bummelstreik“ der Post zum Beispiel war willkommener Anlaß mit Zündstoff. Jeder sagte, der andere sei schuld! Und – wer auch immer schuld sei! – über eines bestünde kein Zweifel: wenn nicht endlich unsere Moral eine Kraftspritze bekäme, würde der Pleitegeier sich an uns mästen! – Mit einem Wort: Die Moral ist wieder gefragt! Sie ist Mangelware! Wenn das nicht des Wirtschaftswunders größtes Wunder ist!

Und doch – der Wissende verhüllt sein Haupt! Nicht nur, weil Moral, in der Praxis, mit Anstrengung verbunden ist. Vielmehr: weil die Geister sich schon über der Theorie der Moral zerstreiten! Mag die Einfalt sich mit dem Grundsatz trösten: „Tue das Gute und meide das Böse!“ – die Weisen geraten sich über der Frage in die Wolle, was denn nun „gut“ und was „böse“ sei; an welchen Kriterien die Moral ihre Norm ermitteln könne! Denn „daß“ man für die Moral ist, besagt noch wenig, solange nicht geklärt ist, „was“ man unter Moral versteht! Wer aber diese Frage ansticht, verläuft sich in einem philosophischen Babel! – Schön sträubt sich kriegerisch ein Existenzialistenbart: „Norm? Es gibt keine Norm! Es gibt nur den Einzelfall! Wichtig ist die Entscheidung, die – im Augenblick – aus der Situation das Beste herausschindet. Das Handeln unterliegt keinem allgemeingültigen Gesetz!“ – Natürlich wird ihm sofort jemand kategorisch ins Wort fallen: Oh, doch! Es gibt einen Imperativ der Pflicht! Der gute Wille – und er allein! – macht die Moral aus!“ – Ihm wird der Zyniker erwidern: „Moral? Das ist bestenfalls Konvention und schlimmstenfalls ein Propagandatrick der Mächtigen zwecks ferngelenkter Innensteuerung ihrer Subjekte!“ – Solch eine Behauptung geht sogar einem Utilitaristen über die Hutschnur: „Nein! Moral ist das wohlverstandene Selbstinteresse, das sich am Zusammenspiel des gemeinsamen Nutzens orientiert!“ – Dies wiederum kommt dem aristokratischen Machtwillen dekadent vor: „Gut ist, was Größe besitzt. Richtig ist, was das anspruchsvolle Leben steigert! Nur der Wille der herrschaftlichen Geister verdient es, moralisch genannt zu werden!“

Neben so kühnen Worten nimmt sich die Bemerkung des Realisten alter Schule beinahe unscheinbar aus: „Das Sittliche ist das Seinsgerechte! Sittlich handelt, wer dem einzelnen – seinem Werte gemäß – im ganzen entspricht!“ – Dies vielstimmige Hornissengebrumm ist beunruhigend! Denn es geht hier nicht nur um widersprüchliche Meinungen, an denen sich der dramatisch interessierte Geist vergnügen könnte. Der Denkansatz der Moraltheorien ist folgenschwer. Ist der erste Knopf der Weste falsch geknöpft, so stimmt die ganze Richtung nicht!

Wer der „Arbeitsmoral“ beikommen will, wird sich darum zuerst fragen müssen, was denn überhaupt unter Moral zu verstehen sei. Aber – trösten wir uns in der Hoffnung, daß, trotz der verwirrenden Theorien, dem Herzen ein Gespür eingegraben ist für das, was gemeinhin als Pflicht und Anstand des rechtschaffenen Charakters anzusehen ist. Und dieses Gespür sagt uns, daß jeder seine Arbeit sachkundig und sauber leisten soll, daß Dienst und Gewinn einander entsprechen müssen, daß der einzelne durch seine Arbeit mitverantwortlich und mitberechtigt ist. Das Recht auf Arbeit und die Pflicht zur Arbeit sind im individuellen wie im sozialen Sinnentwurf des Menschen verankert.

Der industrielle Fortschritt erlaubt es dem Menschen, in vieler Hinsicht menschenwürdiger zu leben. Andererseits zeigt die technisierte, rationalisierte und spezialisierte Wirtschaft Merkmale, die einen gewissen „Moralschwund“ begünstigen. – Der modernen Arbeitswelt fehlt der traditionsgesättigte Mutterboden, wie ihn etwa das mittelalterliche Handwerk den Zünften bot. Unsere Arbeitswelt ist nicht so sehr organisch gewachsen, als vielmehr rationell kalkuliert. Sie ist eher zivilisatorisch als kulturell bestimmt. Der Zweck überblendet den Sinn!