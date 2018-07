Gru, Köln

Das Los eines Fernsehreporters ist hart: Er soll die Gefühle eines Millionenpublikums respektieren und doch noch eine eigene Meinung haben. Mitunter ist das sehr gefährlich. „Bindet ihn an einen Laternenpfahl und werft ihm dem Volk zum Fraße vor“, rief ein deutscher Sänger wutentbrannt der Redaktion des Regionalprogramms „Hier und Heute“ beim Kölner Fernsehen durchs Telephon zu. Gemeint war der Reporter Dr. Gerd Courts, der am Montag der vergangenen Woche den dritten Teil eines Berichtes über das 15. Deutsche Bundessängerfest kommentiert hatte.

Zweimal hatte das Kölner Regionalprogramm während der Festwoche aus Essen in der üblichen Weise berichtet. Am Montagabend aber hielt der Reporter bei einer Nachlese mit seiner Meinung nicht zurück: Auf dem Bildschirm waren Ausschnitte aus dem Festzug zu sehen. Herolde schwangen die Fahnen von Essen vor dem ersten Wagen, von dem aus gipserne Posaunenengel die Hundertjahrfeier des Deutschen Sängerbundes verkündeten. „Echte“ Indianer in voller Kriegsbemalung – von den Sangesbrüdern aus Arizona mitgebracht – tanzten im Zug. Die Tiroler führten den Andreas Hofer aus Pappmaché mit sich. Auch der Reichspräsident von Hindenburg fehlte nicht. Dazwischen torkelte ein weinseliger Sänger mit der Flasche im Arm.

Was aber tat das Fernsehen? Statt der Festwagen blendete die Kamera einen mutterlosen Kinderwagen vom Bürgersteig ein. Und der Reporter kommentierte, was anderen Zuschauern vor dem Bildschirm auch schon aufgefallen war: Es gehe zu wie beim Kölner Karneval. Und als beim Einzug auf die Festwiese einige hundert Bannerträger aus allen deutschen Landen und einigen Auslanden mit wehenden Fahnen zum Podium stürmten, gebrauchte der Reporter das Wort vom „Traditionsmüll“.

Das traf die Sänger mitten ins Herz, und – wie sich zeigen sollte – nicht nur dorthin: „Heute hat mich das Fernsehen so richtig vor den Bauch getreten“, schrieb ein Essener an die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. „Sollte das der Lohn für alle Organisatoren sein, die in selbstloser Arbeit allen Sängern und der Essener Bevölkerung einen solchen herrlichen Höhepunkt des 15. Deutschen Sängerbundesfestes bereitet haben?“ empörte sich der nächste. – „Si tacuisses – Hättest du geschwiegen. Es verbietet mir der Anstand, Ihrem Reporter mehr zu sagen. Ich habe den Festzug gesehen, er bot den Höhepunkt der Schönheit, der Ergriffenheit und auch der Organisation... Und dann kam im Fernsehen statt, wie ich erwartet hatte, eines Berichtes voll freudigen Mitempfindens oder zumindest voller Objektivität diese gehässige Reportage.“

Briefe dieser Art waren noch harmlos. Einige Sangesbrüder wollten mehr: „Steckt ihn in eine Blechschachtel mit Löchern, stellt ihn auf den Gildenhofplatz und laßt ihn langsam verhungern“, forderte einer am Telephon. Der Essener Oberbürgermeister und seine Ratsherren stellten sich „in voller Breite“ vor die Sänger. Und selbst der Bundespräsident ließ im Kölner Funkhaus nachfragen, ob es wahr sei, daß das Fernsehen in abwertender Weise über das Fest berichtet habe.

Dem fassungslosen Reporter nützt es nur wenig, wenn er versicherte, er habe nichts gegen die Sänger und den Chorgesang sagen wollen; schließlich sei er selbst „ein Sangesbruder aus dem Bergischen Land“. Zu seiner Entschuldigung meinte er: „Was in diesem Zuge mitgeschleppt wurde, das mußte kritische Geister aufmerksam machen.“ Er nahm sogar das Wort vom „Traditionsmüll“ auf „historischen Ballast“ zurück. Nur mühsam besänftigt verließen die Sänger-Präsidenten nach einem Versöhnungsgespräch vor dem Bildschirm das Kölner Funkhaus. Der arme Reporter aber hat allen Grund am Volksmund zu zweifeln: „Wo man singt, da laß dich ruhig nieder.“ Ob er sich wohl noch einmal dort niederlassen kann, wo gesungen wird?