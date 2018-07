Von Richard Schmid

Das oberste amerikanische Gericht, der Federal Supreme Court in Washington, hat mit einer Entscheidung vom 25. Juni die alte amerikanische Tradition der radikalen Trennung der Religion und des Kirchenwesens vom Staat auf eine drastische Weise wiederbelebt und viele Gemüter erregt. Sowohl die Entscheidung wie die Erregung darüber ist für uns Europäer von hohen Interesse. Dies ist der Sachverhalt:

Ein Erlaß der Schulbehörde des Staates New York vom Jahre 1958 hat in den New Yorker Staatsschulen ein Gebet eingeführt, das jeden Tag bei Schulbeginn vom Lehrer und den Kindern zu sprechen ist. Das Gebet lautet:

„Allmächtiger Gott, wir wissen, daß wir von Dir abhängen, und wir erbitten Deinen Segen für uns, unsere Eltern, unseren Lehrer und unser Land.“

Dagegen haben die Eltern von zehn Schülern ganz verschiedenen Glaubens Klage erhoben, in der sie unter anderem geltend machten, daß der Gebetserlaß gegen das erste Amendment der Bundesverfassung verstoße, jenes wichtigste Stück der amerikanischen Grundrechtsverfassung, in dem der Satz steht: „Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof.“

Die Worte „establishment of religion“, auf die es hier ankommt, werden meistens mit „Einführung einer Religion“ übersetzt. Das ist nicht ganz sinngemäß. Es gibt für das Wort establishment – übrigens neuerdings ein Modewort in der englischen und amerikanischen politischen Literatur – kein genaues deutsches Äquivalent. Im ersten Amendment hat es am ehesten die Bedeutung „gesetzliche Festlegung“; wobei es nicht heißt „einer Religion“, sondern „von Religion“, von Religion überhaupt.

Die Kläger unterlagen bei den Gerichten des Staates New York in zwei Instanzen. Der Supreme Court nahm die Beschwerde an und erklärte die Einführung des Gebets für einen Verstoß gegen das erste und vierzehnte Amendment das letzte ist die Bestimmung, die das Verbot an den Kongreß auch auf die Gesetzgebung der Länder ausdehnt. Von den neun Richtern des Supreme Court haben zwei nicht mitgewirkt, darunter Justice Frankfurter. Von den sieben entscheidenden Richtern hat einer, Stewart, gegen die Entscheidung gestimmt und übungsgemäß seine Entscheidung auch öffentlich begründet. Für fünf Richter der Majorität hat Justice Black die Entscheidung geschrieben; ein weiterer Richter, Douglas, hat sich der Mehrheit im Ergebnis, aber mit eigenen, gleichfalls publizierten Gründen angeschlossen. Es sind also drei Begründungen veröffentlicht worden.