Bonn, Anfang August

Neben den vordergründigen aktuellen Streitfragen, die den Frieden der Bonner Koalition von Zeit zu Zeit gefährden, gibt es eine, die ständig im Hintergrund Unruhe schafft: Die Frage, ob der Bundeskanzler im Herbst nächsten Jahres zurücktreten werde oder nicht. Zwar ist die Koalitionsabsprache absichtlich nicht so klar formuliert, daß sie auf einen unmißverständlichen Termin schließen ließe. Aber die Freien Demokraten legen sie eindeutig so aus: Bei Halbzeit der Legislaturperiode – also etwa im Herbst nächsten Jahres – muß der Kanzler zurücktreten.

Es ist allerdings fraglich, ob der Bundeskanzler selber die gleichen Vorstellungen von der zeitlichen Befristung seiner Aufgabe hat. Die Opposition – und nicht nur sie – hat jüngst die Version verbreitet, sogar die FDP habe sich mittlerweile damit abgefunden, daß Adenauer länger im Amt bleiben werde, vielleicht sogar bis zum Ende der Legislaturperiode. Diese Behauptungen stießen indessen bei der FDP auf heftigen Widerspruch. Mende ließ drei namhaften Vertretern der CDU mitteilen, daß seine Fraktion die Einhaltung der Koalitionsvereinbarung verlange. Es hieß sogar, der Bundesvorstand der Freien Demokraten habe erwogen, eine entsprechende Erklärung zu veröffentlichen. Aber er tat es schließlich doch nicht, wohl weil er den eben mühsam hergestellten Koalitionsfrieden nicht aufs neue belasten wollte. Die Drohung, daß es zu einer großen Koalition unter Ausschluß der FDP kommen könnte, falls sie auf dem Herbsttermin 1963 beharre, schreckt die Freien Demokraten nach ihren Erklärungen nicht.

Daß die FDP in dieser Frage der Kanzler-Frist offene und heimliche Bundesgenossen in der CDU/CSU hat, ist nicht unbekannt. Die Durchschlagskraft und das Stehvermögen dieser Schattenkämpfer muß freilich nach den bisherigen Erfahrungen als fragwürdig gelten. R. S.