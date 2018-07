R. S., Bonn, Anfang August

Seit dem 1. August hat die „Deutsche Welle“ ihre Fremdsprachensendungen erweitert. Bis dahin hat sie in sieben Sprachen gesendet: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Arabisch und Persisch. Nun sendet sie auch in russischer, polnischer, ungarischer, serbo-kroatischer, tschechischer (slowakischer) und türkischer Sprache. Man kann also jetzt zum erstenmal in der Sowjetunion wie in den Satellitenländern die Stimme des freien Teiles Deutschlands in regelmäßigen Sendungen hören. Das Interesse für Nachrichten aus Westdeutschland ist in jenen Gebieten groß. Deshalb drängte man an offiziellen Bonner Stellen bereits seit längerer Zeit auf baldige Aufnahme dieser Sendungen. Je nüchterner, je sachlicher und propagandafreier sie sein werden, desto nachhaltiger wird ihre Wirkung sein. Der Intendant der „Deutschen Welle“, Dr. Hans Otto Wesemann, der lange Chefredakteur der „Deutschen Welle“ war, als sie noch Kostgängerin der Rundfunkanstalten gewesen ist, bürgt für einen solchen realistischen Kurs.

Die „Deutsche Welle“ hat ihre Sendungen im Jahre 1953 aufgenommen. Es war ihr erster Auftrag, zwischen den Deutschen in aller Welt und Deutschland einen Kontakt herzustellen. Sie versuchte, den Deutschen draußen in ihrer Sprache ein umfassendes Bild von der politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Situation im freien Teil Deutschlands zu geben. Nach und nach tat sie dies dann auch in den fremden Sprachen. Es ist daran gedacht, auch in Japanisch, Chinesisch und in Kisuaheli zu senden. Weiter wird erwogen, ob nicht eines Tages auch in anderen afrikanischen Sprachen und Dialekten gesendet werden soll. Zur Zeit sind etwa 60 ausländische Sprecher für die „Deutsche Welle“ tätig.

Das Gesetz, dem die „Deutsche Welle“ und der „Deutschlandfunk“ ihre selbständige Existenz verdanken, enthält leider grobe Mängel. Ein Beispiel: Es regelt die Aufstellung der Haushaltspläne bis ins Detail, läßt aber die Frage offen, wer eigentlich bezahlen soll. Bisher schlägt sich die „Deutsche Welle“ mit Vorschüssen des Bundesinnenministeriums durch. Auch die Abgrenzung der Kompetenzen zwischen der „Deutschen Welle“ und dem „Deutschlandfunk“ ist in dem Gesetz nicht ganz klar. So gibt es zwischen den beiden Anstalten Rivalitäten wegen der Sendungen in den europäischen Bereich hinter dem Eisernen Vorhang. Hier kommen freilich der „Deutschen Welle“ zwei Vorteile zustatten: Erstens verfügt sie bereits über den sprachkundigen Mitarbeiterstab und zweitens können ihre Kurzwellensendungen nicht so leicht gestört werden wie die Lang- oder Mittelwellensendungen des „Deutschlandfunks“.

Es wird eine Verständigung zwischen den beiden Anstalten über diese Sendungen erreicht werden müssen, denn wir dürfen gerade in jenen Ländern nicht den Eindruck erwecken, daß wir mit zwei Zungen reden. Man wird auch nicht um eine Novellierung des Gesetzes herumkommen.