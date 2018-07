/ Von Hermann Riedle

Die den Beamten in den meisten Bundesländern zugestandenen Gehaltserhöhungen haben die Öffentlichkeit aufgeschreckt. Die einen sagen, eine zusätzliche Belastung der Staatskassen sei nicht verantwortbar; man müsse doch maßhalten und es würde jedenfalls der gouvernementalen Doktrin widersprechen, wenn ausgerechnet jetzt die Beamten ihre Einkommen verbessern könnten. Andere wiederum reagieren einfach ihren Neid und kleinliche Mißgunst an den Beamten ab: Es seien ihrer sowieso zu viele tätig, ihre Arbeitsleistung wäre überdies „nicht mit der Zeit gegangen“ und überhaupt hätten es ja die Beamten leichter als alle anderen Berufstätigen – sie könnten also schon eine kleine Gehaltsdifferenz hinnehmen.

Niemand wird selbstverständlich bestreiten, daß das „Beamtenverhältnis“ ein Arbeitsvertrag besonderer Art ist. Der Angestellte des Staates vereinigt auf sich viel von dem öffentlichen Prestige, das alle öffentlichen Institutionen umgibt. Darüber hinaus ist er in seiner Stellung praktisch sicher, und auch für sein Alter ist schon seit langem vorgesorgt. Die Funktion des Beamten kann man – grob gesprochen – als eine echte Dienstleistung auffassen. Sie hat da eine gewisse Ähnlichkeit mit der Tätigkeit einer Hausangestellten, überhaupt einer Hausfrau, eines Lehrers, Pfarrers. Bei all diesen Berufen ist es schwer, die Produktivität nachzuweisen.

Ein englischer Volkswirtschafter mit viel Humor hat vor nicht allzu langer Zeit ein Gesetz formuliert, das dann schließlich unter seinem Namen die Runde um die ganze Welt antrat. Wir meinen das Parkinsonsche Gesetz, das schlicht und einfach behauptet, der Beamtenapparat eines Landes würde sich immer vermehren, ganz gleichgültig wie groß der Arbeitsanfall in den einzelnen Ämtern sei. Parkinson demonstrierte als berühmtes Beispiel die britische Admiralität: ihr Personalstand blieb über Jahrzehnte gleich, obschon die Schiffstonnage der Marine stark zurückging. Die Folgerung, die er daraus zog, war einfach: die Arbeit pro Kopf, pro Beamter hat abgenommen, seine Produktivität ist stark gesunken.

Wir wollen einmal – mit sehr großer innerer Reserve natürlich – untersuchen, ob die deutschen Beamten in ihrer Leistung immer unproduktiver werden und ob man bei ihnen von ungebührlich hohen Gehältern sprechen darf.

Die größte Schwierigkeit bei einer solchen Untersuchung, auch wenn man sie nur einigermaßen ernst nehmen will, bietet die Frage, ob die Arbeitsleistung eines Beamten überhaupt einer Messung zugänglich sei. Es hat einen gewissen Sinn, von der Leistung eines Volkswagenwerkarbeiters sprechen und dabei festzustellen, daß dieser im Jahre durchschnittlich 13 Wagen fertigt. Man kann immer dort, wo das Produkt der Arbeit in Quantitäten anfällt, einen Bezug zur Arbeitskraft herstellen. Bei den Beamten ist dies leider nicht möglich. Zwar gibt es Bereiche in der Verwaltungsarbeit, in denen man deutlich umschreibbare Leistungskomplexe findet, und wo es folglich auch sinnvoll wäre, die Produktivität der Arbeitskraft zu messen und über die Zeiten hinweg zu vergleichen. Auch in öffentlichen Unternehmungen, wie bei der Bahn, der Post usw. mag man noch verhältnismäßig gut mit einer Leistungsmessung durchkommen.

In dieser Untersuchung möchte ich mich aber über alle ökonomischen Skrupel hinwegsetzen und das Parkinsonsche Gesetz auf seine allgemeinste Aussage hin prüfen. Natürlich sind die Ergebnisse meiner Betrachtung nicht hieb- und stichfest, doch glaube ich, daß sich eine allgemeine Tendenz auch aus dem beschränkt gültigen Material ablesen läßt. Die Kritiker einer Gehaltserhöhung für Beamte gehen ja – so meine ich – in ihren Betrachtungen auch von sehr globalen Voraussetzungen aus und sind meist nicht bereit im einzelnen zu prüfen, wo und an welchen Stellen der Verwaltung eine bessere Honorierung durch die vermehrte Arbeitslast zu rechtfertigen ist.