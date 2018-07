Auf der Privatisierungsliste der Bundesregierung steht nach wie vor die Vereinigte Industrie-Unternehmungen AG, Berlin/Bonn (VIAG), an erster Stelle, jedoch heißt das noch lange nicht, daß dieser vielseitige Konzern in absehbarer Zeit seinen Eigentümer wechseln wird. Anläßlich der Besprechung des VIAG-Abschlusses vor der Presse erklärte jetzt der Vorstand der bundeseigenen Unternehmensgruppe, daß die Modalitäten der geplanten Privatisierung nach wie vor völlig offen seien; es hätten sich gegenüber dem Vorjahr noch keine neuen Aspekte ergeben. Festzustehen scheint lediglich, daß der Konzern, wenn sich der Bund einmal davon trennt, nicht auseinandergerissen werden wird.

Als abwegige Spekulation bezeichnete VIAG-Vorstand Dr. Wilhelm Bächle die Veräußerung einzelner Konzerngesellschaften. Für eine Privatisierung könne auf Grund des engen Verbundes nur der Gesamtkomplex zur Debatte stehen. Es sei auch davon auszugehen, daß das Bundesschatzministerium diesen Gedanken Rechnung trage. Allerdings spricht die gesamtwirtschaftliche Situation nach Ansicht der VIAG-Verwaltung nicht für eine forcierte Verwirklichung weiterer Privatisierungsaktionen. Dem Unternehmen selbst brenne es keineswegs auf den Nägeln, zumal der Kapitalbedarf ohne weiteres auf dem Wege der Fremdfinanzierung gedeckt werden könne. Die VIAG bleibt vorerst dem Bund als Alleinaktionär verantwortlich.

Dieser Umstand ist entscheidend für die Dividendenpolitik. Die VIAG bleibt bei ihrer Vorjahrsausschüttung von 10 % auf das Grundkapital von 250 Mill. DM. Eine Erhöhung wäre an sich möglich gewesen, so räumt die Verwaltung ein, aber im Zuge einer zu erwartenden Ertragseinengung habe man es bewußt bei dem „sehr anständigen“ Satz von 10 % belassen. Der Bund hat hier im letzten Jahrzehnt – seit 1953 – nunmehr 149 Mill. DM als Dividende kassiert.

Anlaß zu einer etwas vorsichtigeren Beurteilung ihrer Erfolgskurve sieht die VIAG vor alem auf Grund der Entwicklung bei den Töchtern der Elektrochemie. Sowohl die Vereinigte Aluminiumwerke AG, die bedeutendste Beteiligungsgesellschaft der Gruppe, als auch die Süddeutsche Kalkstickstoff-Werke AG berichten über Erlöseinbußen, die sich ertragsschmälernd ausgewirkt haben. Während die Expansion in der Energieerzeugung auch im Berichtsjahre anhielt – die Innwerk AG steigerte ihren Umsatz auf 86 (63) und die Bayernwerk AG auf 308 (295) Mill. DM, haben VAW und Kalkstickstoff ihr Vorjahrsvolumen nicht nieder erreicht. Der Umsatz der Aluminium-Tochter betrug 497 (546) und der Kalkstickstoff-Werke 173 (176) Mill. DM. Der VAW-Absatz ist durch den Abbau der hohen Verbraucherbestände und durch den anhaltenden Importdruck beeinträchtigt worden, jedoch wird mit einem langfristig steigenden Bedarf weiterhin gerechnet, so daß die VAW im Grunde keinen Anlaß zu pessimistischen Prognosen sieht.

Die Dividenden, die der Muttergesellschaft im Berichtsjahre zugeflossen sind, betrugen bei der VAW 12 (12) %, bei der Töginger Kalkstickstoff-Werke 10 (10) %, beim Bayernwerk 8 (8) %, beim Innwerk 7 (7) % und bei der Ilseder Hütte – wo VIAG eine Sperrminorität hält – 8 (10) %. Zu den gesamten Beteiligungserträgen, in Höhe von 34,4 (31,9) Mill. DM, – die bei der Holding die Grundlage der Ergebnisrechnung bilden – haben die Unternehmen der Elektrizitätserzeugung 15,1 (13,3), die Elektrochemie 14,4 (14,2) und andere Bereiche 4,9 (4,4) Mill. DM beigesteuert.

Den Investitionsboom des vergangenen Jahres hat die VIAG-Gruppe mitgemacht. Mit 272 (212) Mill. DM – wovon jeweils rund die Hälfte in den Werken der Stromerzeugung und der Elektrochemie aufgewendet wurde – ist im Berichtsjahre mehr investiert worden als in jedem anderen Jahr seit der Währungsreform. Das Abschreibungsvolumen von 162 (155) Mill. DM hat rund 60 % der Investitionen gedeckt. Damit ist für die Fremdfinanzierung noch ein beachtlicher Spielraum geblieben, eine Tatsache, die – wie die konsolidierte Bilanz zeigt – in der Kapitalstruktur der Gesellschaft deutliche Spuren hinterlassen hat. Ende Dezember 1960 waren die Sachanlagen – bei einem Verhältnis von 55 : 53 – noch nahezu ganz durch eigene Mittel gedeckt. Am letzten Bilanzstichtag hat sich die Relation von 58:49 wesentlich verschlechtert. Der Anteil der Fremdmittel an der Gesamtfinanzierung hat sich von 47 auf 51 % erhöht. Große Ausbaupläne hat vor allem die VAW-Tochter. Mit der Errichtung der neuen Hütte „Rheinwerk“ – die gegen Ende dieses Jahres in Betrieb genommen werden soll – wird die Hüttenkapazität des Unternehmens um 40 000 „Jahrestonnen“ Aluminium erweitert. Die Muttergesellschaft hat mit einem langfristigen Darlehen in Höhe von 40 Mill. DM einen ansehnlichen Beitrag zur Finanzierung geleistet. Das VIAG-Darlehen soll später in Aktienkapital umgewandelt werden. Nmn

Bei der Schiffshypothekenbank zu Lübeck AG, Lübeck, wurden für 1961 wieder 9 % Dividende auf 9,0 Mill. DM Kapital gezahlt. Die Bank konnte ihr Wachstum gegenüber 1960 verstärkt fortsetzen. Die Bilanzsumme hat sich um 25,3 (14,0) auf 310,49 Mill. ausgeweitet. Das Darlehensgeschäft war sehr lebhaft. Mit 84,0 Mill. erreichten die Auszahlungen fast den doppelten Betrag des Vorjahres. Wie seither, entfiel betragsmäßig der größte Teil der Neuausleihungen auf Seeschiffe. Die Entwicklung zum größeren Schiffstyp setzte sich ausgeprägt fort und fand ihren Niederschlag In entsprechend gestiegenen Darlehensbeträgen. Ga.