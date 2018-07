Mit einer unveränderten Dividende von 7 % kommt der Bund als Kohleaktionär vergleichsweise günstig davon. Die Bergwerksgesellschaft Hibernia AG, Herne, deren Kapital von 350 Mill. DM ausschließlich bei der bundeseigenen Veba liegt, ist damit durchaus noch kein Sorgenkind der öffentlichen Hand geworden, obwohl auch hier bei dieser zweitgrößten westdeutschen Zechengesellschaft die Dinge naturgemäß nicht zum besten stehen. Die Dividende des Geschäftsjahres 1961 ist nicht mehr von der Kohle verdient worden, sondern von den Beteiligungsgesellschaften. Im Gegensatz zu anderen Zechengesellschaften konnte Hibernia sogar noch berichten, daß die Selbstkosten der Kohlebetriebe trotz zusätzlicher Belastungen durch Lohn- und Materialpreissteigerungen im Berichtsjahre gehalten werden konnten. Der Produktivitätsfortschritt hat nochmals die Kostensteigerungen aufgefangen. Eine dennoch nicht unerhebliche Verschlechterung der Ertragslage ist auf Absatz- und Erlösrückgänge zurückzuführen, die nicht nur bei Kohle und Koks, sondern vor allem auch bei Kohlewertstoffen ins Gewicht fielen. Der bei der Hibernia festgestellte Umsatzrückgang auf 699,8 (783) Mill. DM ist allerdings kein ganz eindeutiger Maßstab; denn durch die Überführung der chemischen Betriebe auf die Tochter Scholven Chemie AG hat sich der Umsatz der Muttergesellschaft zusätzlich verringert. Aber eine Aufgliederung des Konzernumsatzes – der im Berichtsjahr um 5,5 % auf 1,83 Mrd. DM angestiegen ist – zeigt deutlich, wo bei Hibernia der Schuh drückt. Kohle, Koks und Briketts blieben mit 488 (520) Mill. DM erheblich unter dem Vorjahresvolumen. Der Chemieumsatz allerdings stieg auf 676 (591), Energie auf 91,2 (88,8) Mill. DM; der Handel steigerte seinen Umsatz auf 427 (392) und der Verkehr auf 128,5 (125,5) Mill. DM.

Für die künftigen Aussichten der Hibernia AG spielen auch die Ergebnisse der gegenwärtigen Erörterungen über eine etwaige Fusion mit der Stinnes-Gruppe eine entscheidende Rolle. Der Hibernia-Vorstand vertritt – in Übereinstimmung mit anderen Zechenleitungen – die Auffassung, daß die betrieblichen Rationalisierungsmöglichkeiten bei der Kohle so gut wie erschöpft sind; um so mehr sei nunmehr nach überbetrieblichen Möglichkeiten zu suchen. Zusammenschlüsse zu größeren Unternehmenseinheiten seien durchaus zu begrüßen. Das Projekt Hibernia/Stinnes biete – so hieß es in der Bilanzbesprechung der Herner Bergwerksgesellschaft – manche „reizvolle Möglichkeit“, allerdings sei die Frage, was überhaupt fusioniert werden soll, noch völlig ungeklärt. In Herne wird der Standpunkt vertreten, daß nicht nur „notleidende“ Unternehmensteile, sondern „alles oder nichts“ zusammengelegt werden müßte. nmn.