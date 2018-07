„Engel – gibt’s die?“ (Schweden, Verleih: Topas): Ein Admiralstöchterlein, einem so reichen wie faden Reeder anverlobt, gibt ihrem Bräutigam den Laufpaß und wendet sich vorbehaltlos dem schlaksigen jungen Hilfsportier jener Bank zu, in der sie als Schreibkraft ihr Taschengeld verdient. Wie im Märchen wird ihre wahre Liebe nicht nur durch Gegenliebe belohnt, sondern auch durch ein Nochmehr von jenem Reichtum, auf den sie zunächst um ihrer Liebe willen verzichtete. Der harmlos dreinschauende Hilfsportier nämlich erweist sich als gewiefter Börsenspekulant, der Mutterns Geld bis zum Tag der Hochzeit so fruchtbar anzulegen versteht, daß er sowohl seine Bankdirektoren wie seinen erotischen Konkurrenten erblassen macht. Man würde sich dieser aktuellen Paraphrase der Mär von Bauernbub und Prinzessin noch unbeschwerter hingeben, würde nicht unfreiwillig allzu deutlich, daß sich unser verliebter Hilfsportier im Kampf um seine Schöne keineswegs anderer Mittel bedient als die karikierten Bankbosse und Grundstücksgewaltigen. Nicht nur durch seine Verliebtheit in modisch elegante Bilder und Gags erweist sich der nicht unbegabte Regisseur Lars Magnus Lindgren als langjähriger Werbefilmer. Noch indem er der bespöttelten Hochfinanz den cleveren „Kleinen Mann“ entgegenstellt, wirbt er – für die Methoden und das segensreiche Tun eben der Hochfinanz.

rpk