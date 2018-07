Gedanken zum Tübinger „Memorandum der Acht“ – Wiedervereinigung, Europa-Integration, Ostpolitik

Von Richard von Weizsäcker

I.

Erstarrung im Denken

Mit seinem außenpolitischen Teil hat das „Memorandum der Acht“ bei seiner Veröffentlichung viel Staub aufgewirbelt. Der Streit über einzelne Sätze hat dabei einen übertrieben großen Raum eingenommen, während der wichtigere Meinungsaustausch über Fragen der Methode und Atmosphäre nur langsam in Gang gekommen ist. Die Verfasser selbst sind mit manchen Formulierungen daran wohl nicht ganz unschuldig. Zur Hauptsache scheinen sich hier aber ihre Sorgen zu bestätigen:

Wir sind ständig in der Gefahr, durch die erzwungenen Grenzen im Handeln auch schon im Denken und in der Geisteshaltung zu erstarren. Und es fehlt den Politikern am Zutrauen in die Kräfte ihrer Mitbürger; daher lassen sie sie zu wenig an den Schwierigkeiten teilnehmen und begünstigen durch stereotype Formeln den Hang zur Verdrängung der ernsten Wahrheiten der Außenwelt, die so wenig zur wohlsituierten privaten Existenz passen.

Es ist eine Atmosphäre, die ihrem Wesen nach eine Diskussion über sich selbst zu verhindern trachtet. Der Wunsch nach Veränderung dieser Atmosphäre entspringt weder bloßem Wahrhaftigkeitsfanatismus noch der Vorstellung, es hapere nur an Einfällen. Vielmehr geht es darum, die Kräfte nicht verkümmern zu lassen, die der richtige Gebrauch der Freiheit bietet.