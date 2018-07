NORDDEUTSCHER RUNDFUNK

29. Juli, ein Abend für junge Hörer;

Ein Abend mit jungen Hörern (ob ihnen der Aufenthalt im Studio und das brave Klatschen wenigstens irgendwie vergütet wird?) und für junge Hörer (in der guten Stube sitzend, konnten sich diese doch wenigstens des Knopfes bedienen) – und was bietet man einer solchen Ansammlung deutscher Jugend? Nun, das Thema soll ja komisch sein, hat aber glücklicherweise auch seine ernsthafte Seite. Auf die wird dann, nach der gebührenden Anzahl von Kalauern, immer wieder hingewiesen. Im übrigen aber sollen die schlechten Beispiele ganz diskret und von sich aus wirken. Da weiß der Leiter des Abends (Wolfgang Jäger), auch er offenbar ein Zeitungsleser, zunächst einmal von der 32 Kilometer langen Autoschlange am Brenner zu berichten. Schrecklich, schrecklich. Jeder dritte Deutsche verbringt seine Ferien in den Bergen. Dagegen ist nun wieder nichts einzuwenden. Dann berichten die abschreckenden Exempla selber. Sie, 21: „Ich war vierzehn Tage mit dem Bus in Italien, und jetzt erhol‘ ich mich bei der Arbeit vom Urlaub.“ Dann zur Abwechslung einer, der’s richtig macht: „Ich ergötze mich an den Schönheiten der Natur. Gleichzeitig mache ich Hochzeitsreise.“ Zwischenmusik. Danach ein Hörspielchen von Fritz Puhl das, o Einfall, die Festspielwut aufs Korn nimmt. Als Letztes eine Funkerzählung von Karl Heinz Trinckler: „Jonathan und die Urlaubsnudel“. Jonathan ist übrigens einer von den Einsichtigen, der bereits zwei Tage vor Ende des Urlaubs erkennt, wie man es nicht machen soll. Schlußmusik. Es bleibt die bedrückende Frage, ob die deutsche Jugend wirklich so schwachsinnig ist, wie sich der Rundfunk das vorstellt. a. f.