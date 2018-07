Unter den Schwierigkeiten, mit denen die Hotellantic, Centralhotel, Baltic, Kranzler, Rolleahagen) im Geschäftsjahr 1961 fertigwerden mußte, stand die Personalfrage, wie der Vorstandsbericht hervorhebt, an- vorderster Stelle. Es geht nicht nur um die Zahl der erforderlichen Arbeitskräfte, sondern noch mehr um ihre Qualifikation. Das Unternehmen, das mit seinen Großhotels Atlantic in Hamburg, Bristol Hotel Kempinski in Berlin und Branche repräsentative Häuser verfügt, verweist zum Beispiel auf ein ausreichendes Angebot an Kochlehrlingen, aber auf einen immer fühlbarer werdenden Mangel an Kellnernachwuchs. Im Berichtsjahr stiegen die Umsätze auf über von 2 6 (2 4) Mill. DM und fast unveränderter Belegschaft von 1709 (1681) Mitarbeitern. Bei planmäßiger Tilgung der langfristigen und weiterem Abbau der kurzfristigen Schulden war es wieder möglich, eine Erhöhung der Dividende um 2 auf nunmehr 10°o bei unverändert 6 Mill. DM Grundkapital vorzunehmen. Auch der "Römische Kaiser" in Dortmund, lange Jahre ein Sorgenkind des Konzerns, näherte sich mit fast ausgeglichenem Ergebnis der Gewinnzone. Am gleichen Ort wurde das, "Alte Bergamt" eröffnet, dem noch In diesem Jahr die Pachtung eines weiteren, bisher von der Dortmunder Union Brauerei verwalteten Betriebes folgen soll. Die Berliner Betriebe (Cafe Kranzler, Cafe Bristol und Ratsweinkeller Schöneberg u a ) haben trotz der Errichtung, der Sperrmauer ihre Umsätze gehalten und zum Teil gesteigert. Ein anderes unvorhergesehenes Ereignis, die Flutkatastrophe Anfang dieses Jahres in Hamburg, hat der Gesellschaft dagegen zwar keine Menschenverluste, wohl aber durch den Ausfall vieler Veranstaltungen empfindliche Umsatzeinbußen gebracht. Die Tochtergesellschaften Cafe 1 Kranzler HotelbetriebsAG 8c Co. OHG, Frankfurt, und die Westdeutsche Hotel- und Gaststätten GmbH, Bonn, darunter besonders das Insel Hotel in Bad Godesberg, haben ihre. Ergebnisse verbessert. G. G.

