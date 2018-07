Von Hermann Riedle

Was die Zuschauer im deutschen Wirtschaftstheater vor einer Woche noch als Routinestück von nur kaufmännischer Mittelmäßigkeit zu werten wagten, hat sich inzwischen zu einem „kapitalistischen Reißer“ ersten Ranges ausgewachsen. Willy H. Schlieker, der sich in der Nachkriegszeit durch eine Reihe geglückter Operationen Zum Unternehmer par excellence aufschwang, ist durch die überstürzte Expansion seines Konzerns in große Schwierigkeiten geraten. Obschon er aus verhältnismäßig gutgehenden Betrieben eine erfolgreiche Karriere aufbauen konnte, ist er schließlich mit seinem Plan, eine Werft zum tragenden Mittelpunkt seines Konzerns zu machen, über die Grenzen seiner finanziellen Fähigkeiten hinausgestoßen. 80 Millionen DM investierte er in den Aufbau der Werftanlagen auf Steinwerder; 80 Millionen hätte er folglich aus früheren Erträgen in dieses Geschäft hineinstecken müssen. Bevor man so etwas tun darf, das weiß auch der kleine Kaufmann, muß man aber die notwendigen eigenen Mittel besitzen.

Willy H. Schlieker hatte sich zum Teil diese Mittel erarbeitet, zum anderen hatte er sie sich aber nur kurzfristig aus den laufenden Erträgen seines Konzerns beschafft. Die Folgen waren klar und konnten leicht vorausgesagt werden: Schlieker mußte in die Zwickmühle der Illiquidität geraten.

Der Unternehmer Schlieker hat sich von seiner Idee, von seinen früheren Erfolgen forttragen lassen; er hat sich in ein. Abenteuer gestürzt, das zwar vom „technischen Bereich“ her ohne zu große Risiken hätte bewältigt werden können. Vom Gesichtspunkt einer richtigen und tragfähigen Finanzierung her – so mußte er selbst zugeben – hatte sein Unterfangen mit schweren Fußangeln zu kämpfen. Solange der ganze Konzern durch den Optimismus der expansiven Wirtschaft getragen, die Kunden und Lieferanten in einem normalen Umfang bereit waren auf Schlieker zu setzen und seinen geschäftlichen Kombinationen zu folgen – solange konnte die Geschichte gutgehen. In dem Augenblick aber, da sich in dem ganzen Gebäude nur die geringsten Risse zeigten, war es um das Haus geschehen. Das Fundament war zu schwach, und die Mauern die es tragen sollte, mußten einstürzen.

Und so ist denn aus dem Bühnenstück mäßiger Prägung ein „klassisches kapitalistisches – Drama“ geworden: Schlieker, optimistisch, unternehmungsfreudig, mit vielen guten Ideen nach vorn eilend und mit großem Organisationstalent seine Betriebe aufbauend, stolperte über eine verhängnisvolle Kleinigkeit. Er konnte im Laufe der vielen Finanztransaktionen die seinen Konzern, die einzelnen Betriebe miteinander verflochten, den Anschluß nicht finden. Er konnte die von ihm geforderten Zahlungen nicht zur richtigen Zeit leisten und deshalb ging die ganze „Kette von Verpflichtungen“ in die Brüche.

Wie sind die Rollen in diesem Drama verteilt? Held des Geschehens ist zweifellos der Einzelunternehmer Schlieker, der mit beispielloser Unternehmungsfreude und zweifellos auch mit hervorragender unternehmerischer Begabung „sein Reich“ im Laufe von 10 Jahren aufbaute. Schlieker war und ist vom Standpunkt der andern Wirtschaftsbosse aus ein Außenseiter. Deshalb war für ihn jede geschäftliche Transaktion mit größeren Gefahren verbunden als für einen anderen, vom „Club“ Akkreditierten. Schlieker ist wie der Finanzmakler Münemann der während einiger Tage in dem Stück ebenfalls eine Rolle zu spielen beabsichtigte, ein Selfmademan – ein Unternehmer also, der sich die Regeln seines Handelns selbst setzt und auf eigenen Wegen zum Ziele schreitet.

Ihm gegenüber stehen die anderen. Es sind die Vorstände, Generaldirektoren und Manager der großen Gesellschaften, die schon zum „Bestand“ der Wirtschaft zählen und die in ihrem ganzen Tun von konsolidierten Verhältnissen aus operieren.