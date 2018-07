In meinem Leben, oder besser gesagt: in unserem Haushalt gab es zwei Mädchen namens Hedwig. Die erste Hedwig war bei meinen Eltern während des Krieges in Stellung, und ich erinnere mich noch gut an die dunklen Flecken, die sie im Gesicht bekam, wenn sie sich sehr erregte. In unserem etwas konfusen Haushalt – Mutter anarchistische Russin, Vater expressiver Komponist aus Berlin-N – fand sie oft Anlässe, dunkle Flecken zu bekommen. Hedwig die Erste hatte zwei große Leidenschaften. Außerdem vertrug sie es nicht, zu Recht beschuldigt zu werden.

Auf ihre erste Leidenschaft kamen wir, als wir uns nach einigen Monaten Hedwig und einigen Sonntagen, an denen es bei uns, selbst damals, immer Huhn gab, über die Anatomie dieses Tieres Gedanken machten. Es war alles da, was zu einem Huhn gehört – nur die Brust fehlte regelmäßig. Die lag auf Hedwigs Teller in der Küche. Zur Rede gestellt, bekam Hedwig dunkle Flecken im Gesicht und verbat sich jede weitere Belästigung. Sie erkundige sich ja auch nicht danach, woher wir eigentlich die Hühner bekämen. – Neben einer Hühnerquelle besaß meine Mutter noch eine Handschuhquelle. Hier tobte sich ihre Flucht in die Sachwerte vornehmlich aus. Leider nur verschwanden die gelben und grauen Lederhandschuhe ungemein schnell aus ihrer Kommode. Ein prüfender Blick in Hedwigs Kommode zeigte, wo sie geblieben waren. Handschuhe waren Hedwigs zweite Leidenschaft. Zur Rede gestellt wies die Beschuldigte, höchst erregt, auf die seltsamen Pausenzeichen hin, die zu bestimmten Zeiten durch die Flurtüre aus dem Radio tönten. Fortan zapfte meine Mutter ihre Handschuhquelle nur noch für Hedwig an.

Hedwig die Zweite ist von ganz anderer Art. Sie schätzt, ja liebt uns nämlich, meine Frau und mich. Allein die Tatsache, daß sie keine ihrer 114 Kündigungen bisher wahrgemacht hat, beweist das. Sie kann sich einfach nicht von uns trennen. Wie oft stand sie bereits mit dem Koffer in der Wohnungstüre, und dann sah sie die Tränen über unsere Wangen kullern und ließ sich, gegen lumpige 50 Mark Gehaltsaufbesserung – in der Industrie würde sie das Doppelte verdienen – dennoch erweichen, bei uns zu bleiben, die gute Seele. Jeden Morgen beobachten wir gespannt und besorgt ihr Mienenspiel. Ist es schon wieder soweit? Auch um ihre Herrenbekanntschaften kümmern wir uns sehr. Wir sind nett zu ihnen, damit sie nett zu Hedwig sind – sonst haben wir das nämlich auszubaden.

Manchmal erzählt uns Hedwig von unseren Vorgängern. Mit denen kommen wir natürlich nicht mit, das müssen nämlich ganz wunderbare Menschen gewesen sein, der gnädige Herr war sogar Doktor. Hedwigs Kolleginnen sind fast alle bei besseren Leuten in Stellung, bei Professoren, Ministerialräten, echten Grafen und Zeitungsverlegern. Meine Frau meint oft, ich sollte mir etwas mehr Mühe geben, damit Hedwigs Prestige nicht länger zu leiden hat unter uns, obwohl sie selbst immer wieder beteuert, es mache ihr nicht viel aus.

Von unseren Vorgängern war sie es gewöhnt, große Bankette mit wertvollem Geschirr und Besteck herzurichten. Sie fühlt sich bei uns nicht recht ausgefüllt. Darum haben wir beschlossen, sie an ihrem nächsten Geburtstag ein großes Bankett für fünfzehn Personen bereiten zu lassen. Ob wir dazu auch noch Gäste einladen, wissen wir noch nicht. – Wenn Hedwig Weihnachten noch bei uns weilt, werde ich mir einen Zweitwagen schenken, denn es ist mir nachgerade peinlich, unseren jetzigen Wagen immer wieder bei Hedwig auszuborgen, obwohl sie in solchen Sachen ziemlich großzügig ist. Unsertwegen hat sie schon auf manchen bunten Abend im Fernsehen verzichtet und sich neulich sogar die drei Pirandello-Einakter angesehen. Was sie für ein gutes Herz hat, das zeigt sich schon daran, daß sie uns auch im Urlaub nicht verläßt. Oder vielmehr: Weil sie weiß, daß wir ohne sie elendiglich zugrunde gehen würden, hat sie nichts dagegen, daß wir sie begleiten. Das ist natürlich eine problematische Angelegenheit. Hedwig ist nämlich, was Urlaubsziele angeht, sehr wählerisch. Ihr selbst wäre es ziemlich gleich – aber die Kolleginnen! Schon an die Riviera, etwa nach St. Tropez, kann sie nicht reisen, weil da jetzt Hinz und Kunz hinfahren. Es muß schon etwas ganz Besonderes sein. Im vorigen Jahr nahm sie uns nach Irland mit, aber da müßten wir gleich wieder abreisen, denn der dauernde Regen machte Hedwig trübsinnig. In diesem Jahr wären wir eigentlich gern nach Venedig gereist, aber das kennt Hedwig leider wie ihre Schürzentasche, und wir wollen ihre Gutmütigkeit nicht strapazieren.

Wohin soll es nun gehen? Andeutungen konnten wir entnehmen, daß sie in diesen Tagen ihre Entscheidung treffen wird. Entweder sie verbringt ihren Urlaub auf einem Bauernhof, das soll nämlich der letzte Schrei sein – oder sie kündigt zum Ersten.