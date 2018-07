Lernprozesse werden an kybernetischen Modellen untersucht

Es war eine Premiere mit aller Spannung, die dazu gehört. Versammelt waren die Studenten der Pädagogischen Hochschule in Berlin. Ältere Semester, die dem Ereignis mit einigem Sachverstand entgegensahen, und die ganz Jungen, erst vor Tagen an der Pädagogischen Hochschule Berlin Immatrikulierten. Aufgeschlossen und erregt waren sie alle. Der Psychologe Prof. Dr. O. W. Haseloff hatte sie in den Vorraum der Turnhalle geladen, um ihnen „Hinz und Kunz“ vorzustellen.

Für beide Akteure war in der Saalmitte ein Geviert von sechs Metern abgesperrt worden und dort lagen sie auf dem Boden. Hinz sah aus wie ein sehr großes, griffloses Bügeleisen, und Kunz glich Hinz aufs Schräubchen.

Einige Minuten rollten sie kreuz und quer auf ihren drei Rädern über den Boden, reagierten auf Signale und Hindernisse und zeigten überhaupt eine den Laien verblüffende Aktivität.

Hinz und Kunz sind „mechanische Schildkröten“, gebaut unter der Leitung Prof. Haseloffs von den ehemaligen Studenten der „PH“ Guischmidt und Maas. Es gibt von diesen Schildkröten bisher nur sehr wenige. Nichts wäre jedoch verfehlter, als die Geburt von Hinz und Kunz als bloße Kuriosität anzuzeigen. Sie haben nichts mit den Robotern und „künstlichen Tieren“ gemein, die in großer Zahl in vergangenen Jahrhunderten gebaut wurden; besonders im 18. Jahrhundert, das in die Mechanikerkunst vernarrt war.

Hinz und Kunz sind kybernetische Verhaltensmodelle. Kybernetische Modelle, weil sie nach Prinzipien konstruiert sind, die für die Funktion automatischer Maschinen und des Nervensystems gleichermaßen gelten. Die Kybernetik ist eine Wissenschaft, die diese gemeinsamen Prinzipien aufzufinden sucht, und ihr Ziel ist eine Theorie, die das gesamte Gebiet der Kontrolle, Steuerung und Rückmeldung bei Maschinen und Lebewesen umfaßt.

Hinz und Kunz haben Rezeptoren – „Sinnesorgane“ – die ihnen die Aufnahme von Informationen aus der Außenwelt ermöglichen. Sie „sehen“ mit einer Photozelle, sie „hören“ mit einem Mikrophon und sie „fühlen“ mit einem Berührungskontakt. Ihre Effektoren, mit denen sie handeln können, sind ihr Motor und ihre drei Räder.