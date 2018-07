Angeklagte: „Notre Dame des Fleurs“

R. H., Hamburg

Mit behutsamer Stimme, so sanft, daß sie selbst zartester Lyrik kein Kratzerchen versetzt hätte, las einer der beiden Beisitzer des Hamburger Schöffengerichts fast vierzig Proben aus Notre Dame des Fleurs von Jean Genet im Gerichtssaal vor. Angeklagt war dieses Buch, weil es der Staatsanwaltschaft – vertreten sogar durch den Generalstaatsanwalt selbst – hinreichend verdächtig erschienen war, unzüchtig im Sinne des Paragraphen 184 des Strafgesetzbuches zu sein.

Was aus diesem „anstößigen“ Roman des französischen Dichters und Kriminellen vorgelesen wurde, war freilich alles andere als zarte Lyrik. Wohlweislich wählte das Gericht jedoch nicht nur Abschnitte aus, in denen sich – wie der Vorsitzende es nannte – „Sätze befinden, über die man reden muß“. Auch wer, wie die beiden Schöffen – ein Maschinenbauer und ein Lehrer – das Buch nicht gelesen hatte, konnte an den Proben außer dem Obszönen zugleich das Poetische des Werk erkennen.

Auf der Zeugenbank saß als „Einziehungsinteressent“ der junge Verleger Andreas Meyer, Inhaber des Merlin-Verlages, in dem auch die anderen deutschen Ausgaben der Bücher Genets erschienen sind. Angeklagter war nicht der Verleger, da ihm das „Unrechtsbewußtsein“ nicht nachgewiesen werden konnte. Es handelte sich um ein sogenanntes objektives Verfahren. Und das Objekt der Anklage war allein das Buch.

Als sein Verteidiger trat Friedrich Sieburg auf, der literarische Gutachter. Er, ebenso wie sein Vorgutachter Willy Haas, sah die Obszönität des Buches wohl. Beide meinten freilich, daß das Anstößige in die Region des Poetischen entrückt, literarisch Uninteressierten daher nicht wirklich zugänglich und also unschädlich sei. Auf Menschen, die sich mit der Kunst beschäftigen, wirke es aber als Kunstwerk. Und das – so Sieburg – komme daher, daß durch die tiefernste und düstere Atmosphäre in Genets Roman das Unanständige nicht schockiere. Die Düsterkeit Genets sei so etwas wie ein geistiges Büßerhemd.

Als die Staatsanwaltschaft im August 1960 den Antrag auf Eröffnung des Verfahrens gegen das Buch stellte – die aufgelegten 3500 Exemplare sind inzwischen verkauft und vermutlich auch gelesen worden –, galten noch andere rechtliche Voraussetzungen. Die Arbeit des Gerichts in Sachen „Notre Dame des Fleurs“ zog sich so lange hin, daß mittlerweile der „Normalmensch“ gestorben ist, eben jener fiktive Zeitgenosse, dessen Urteil der inzwischen überholten Machtsprechung als Maßstab für die Unzüchtigkeit eines Werkes galt. Der Bundesgerichtshof indessen hatte am 23. Juni 1961 entschieden, daß von nun an nicht mehr das Sittlichkeitsempfinden des sogenannten Normalmenschen, sondern des künstlerisch Interessierten der Maßstab zu sein habe.

Dieser aber – und darin waren der medizinische, die beiden literarischen Sachverständigen und das Gericht einig – nimmt an „Notre Dame des Fleurs“ nicht Anstoß. Dieser Meinung ist auch die Staatsanwaltschaft. Trotzdem zog sie ihren Antrag nicht zurück. Ihr geht es darum, daß diese Ansicht durch ein Grundsatzurteil bestätigt wird.