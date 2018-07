Die Zahlungsschwierigkeiten der Willy H. Schlieker KG in Hamburg haben die Börse mehr berührt, als allgemeinhin angenommen wird. Es gibt zwar keinen Zweifel daran, daß sich ihre Folgen lokalisieren lassen, aber die Ausstrahlungen dieses Falles gehen weiter. "Unter der Hand" sind viele Banken daran gegangen, Kreditengagements zu überprüfen, und es ist sicher, daß vielfach auf eine baldige Konsolidierung gedrängt wird. Die Überprüfung mancher Investitionspläne wird notwendig. Diese "Abkühlung" wäre sicherlich zu begrüßen, wenn unsere Konjunktur noch immer auf Hochtouren liefe. Das mag statistisch zwar noch der Fall sein, aber die Börse sieht die Lage anders. Sie mißt den Wert einer Konjunktur an den Gewinnmargen – und hier geht es eindeutig abwärts. Wo keine Polster sind, kann es kritisch werden.

Die Börse ist nicht nur ein Umschlagsplatz für Wertpapiere, sondern gleichzeitig auch ein Markt für Gerüchte. Nach der überraschenden Schlieker-Insolvenz schossen sie üppig ins Kraut. Es kursierten Listen von Firmen, die ebenfalls "reif" für den Vergleichsverwalter sein sollten. Manches solvente Unternehmen geriet unschuldig ins Gerede. Häufig wurde das von den Betroffenen erst bemerkt, wenn die Lieferanten bei der Einräumung von Zahlungszielen nicht mehr so großzügig verfuhren wie früher. Von Firmen, die auf der Gläubigerliste insolvent gewordener Betriebe Stander, wurde vorsichtshalber Liquidität angehäuft, notfalls unter Zurhilfenahme von Wertpapierverkäufen. Es heißt bereits, einige Anleihezeichnungen seien rückgängig gemacht worden, ebenfalls unter Hinweis, in kritischen Zeiten flüssig sein zu müssen.

Wenn gleichzeitig das Unbehagen über die Berliner Probleme wächst, dann kann niemand freundliche Börsen erwarten. Die Aktienmärkte bewegen jetzt sich von den Indices her betrachtet etwa auf gleicher Höhe wie im Juni nach dem zweiten großen Kurssturz. Diesmal ist es jedoch langsam bergab gegangen, was börsentechnisch gesehen die Möglichkeit einer raschen Erholung ziemlich ausschließt. Selbstverständlich kann es jederzeit Zwischenphasen stabilerer Börsen geben. Von einer Wende wagt jedoch niemand zu sprechen.

Selbst so positive Nachrichten, wie sie in dem Aktionärsbrief der Farbenfabriken Bayer enthalten waren, die bereits heute erklären, für 1962 wieder 18 % Dividende zahlen zu wollen, konnten dem Kursgefüge keinen freundlicheren Anstrich geben. Die gute Daimler-Bilanz ist an der Börse völlig wirkungslos vorübergegangen. Die Siemens-Aktien sind nach Veröffentlichung eines ausgezeichneten Zwischenberichtes um 40 Punkte zurückgefallen. Bei zahlreichen weniger marktgängigen Werten waren die Verluste noch größer. Daß es bei den Werftaktien zu erheblichen Einbußen kam, wird man allenfalls noch verstehen können.

Auffällig schwach waren in letzter Zeit die Kurse der Bank-Aktien. Es festigt sich in Börsenkreisen die Anschauung, daß zahlreiche deutsche Kreditinstitute am Jahresende über mehr Abschreibungen verfügen werden, als ihnen lieb sein kann. Nicht nur bei den Aktienbeständen, sondern auch auf ihre Debitoren. Es dürfte der Wunsch bestehen, sich über die Auflösung stiller Reserven zu helfen. Dazu sind sie schließlich da. Aber für die Börse bedeutet das den Verkauf von Aktien, die noch niedrig zu Buch stehen. Hier treffen sich die Banken mit einigen Investment-Fonds, die Kursgewinne realisieren müssen, um ihre Ausschüttungen "aufzufrischen". Die von der Allgemeinen Deutschen Investment-Gesellschaft verwalteten Fonds (Fondra, Fondak, Fondis, Adifonds und Adiropa) behalten für 1961/62 die gleichen Ausschüttungen bei wie für das Jahr zuvor. Das kann nichts anderes bedeuten, als daß trotz des Kursverfalls Kursgewinne realisiert worden sind, denn von den Erträgen allein können diese Ausschüttungen sicherlich nicht finanziert werden. Diese Ausschüttungspolitik macht den anderen Fonds einiges Kopfzerbrechen, besonders den jüngeren, die nicht so günstig "einkaufen" konnten wie die älteren Fonds (Fondra, Fondak und Fondis). Entweder sie entschließen sich zu niedrigeren Ausschüttungen oder sie schreiten ebenfalls zu Wertpapierverkäufen, was angesichts der gefallenen Kurse sicherlich kein reines Vergnügen ist. Kurt Wendt