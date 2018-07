Von Werner Ross

Zugegeben: auch im Westen hat es eines Tauwetters bedurft. Es begann mit dem „Doktor Schiwago“; man sah, daß ein russischer Autor es gewagt hatte, die Patentformel des sozialistischen Realismus zu sprengen. Dann wurden die Polen entdeckt, ältere und neuere, versponnene und revolutionäre. Schließlich überraschte das Nobel-Komitee die Welt, indem es seinen Preis einem Jugoslawen zusprach. Wir rieben uns den Winterschlaf aus den Augen und stellten fest, daß auch wir Opfer der östlichen Formel und der schrecklichen Vereinfachungen totalitärer Systeme geworden waren: Weil sozialistischer Realismus als Pensum aufgegeben war, konnte es nichts anderes geben. Wie Palmström huldigten wir der Überzeugung, daß nicht sein kann, was nicht sein darf.

Aber der Jugoslawe Ivo Andrič bekam den Nobelpreis. Man muß sich angesichts dieses Faktums vor einigen Irrtümern hüten. Erster Irrtum: die Nobel-Schweden lavierten tunlichst zwischen Ost und West, gäben ihren Preis bald Pasternak, einem dissidenten Sowjet, bald Quasimodo, einem linken Italiener, bald Andrič, einem Jugoslawen, also Zwischenweltler. Nein, würde ich sagen, sie haben mit Andrič eine ausgezeichnete Witterung für Qualität bewiesen. Zweiter Irrtum: jeder Autor, wo er auch steht und woher er auch stammt, repräsentiere ein System, erst recht ein östlicher. Ist ein östlicher Autor trotzdem gut, so kann es sich nur um listige Verführung handeln, oder aber wir müssen jenen Schluß ziehen, den uns. auch lachende Sowjetrussinnen, ordentlich gekleidete Sowjetmänner und fröhlich Nachlaufen spielende Sowjetkinder aufnötigen: das System ist gar nicht so schlimm.

Nein, die Wahrheit ist einfacher: Talent wächst selten, aber überall. Menschen zu schildern, sie so auf die Füße zu stellen, daß sie selber laufen können, ist verteufelt schwer. Aber wer es kann, nimmt sie, wo er sie packt. Sein Talent, seine Erzähler- und Gestalterkraft hat nur die Alternative: gut oder gar nicht. Der totalitäre Staat, dem er unter Umständen angehört, hat seinerseits nur die Wahl zwischen einem Schreibverbot, weil seine Wahrheit innenpolitisch gefährlich sein könnte, und widerwillig-wohlwollender Duldung, weil sein Erfolg außenpolitisch Prestige einbringt. In Ivo Andričs Romanen wird man vergeblich nach Spiegelung, ja, nach Spuren des Systems suchen –

Ivo Andrič: „Wesire und Konsuln“, aus dem Serbischen von Hans Thurn; Carl Hanser Verlag, München; 572 S., 24,80 DM

Ivo Andrič: „Das Fräulein“, aus dem Serbokroatischen von Edmund Schneeweis; Carl Hanser Verlag, München; 282 S., 16,80 DM.

Man könnte sagen, Ivo Andrič habe sich, historische Romane schreibend, der Problematik der Gegenwart entzogen. Geschichte hat schon oft als Asyl gedient. Bei ihm trifft die Vermutung nicht zu. Der geborene Erzähler hält sich mit Vorliebe in der nahen Vergangenheit auf. „Nah“ ist dabei nicht unbedingt chronologisch gemeint. Es heißt: so weit weg, daß Erzählerdistanz da ist, dabei aber so nahe, daß Hineinversetzen ohne komplizierte Sach- und Seelen-Umwege möglich ist. Man kann die Regel an Tolstois „Krieg und Frieden“, an Manzonis „Promessi Sposi“, an Stendhal und Proust, an „Nachsommer“ oder an den „Buddenbrooks“ nachkontrollieren.