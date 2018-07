Von Alexander Kaempfe

Jewgenij Jewtuschenko ist heute in aller Munde und in allen Spiegeln, er ist jedoch kein Einzelgänger. Sein Name steht stellvertretend für andere junge Dichter in Rußland, deren Vorstellung allmählich fällig geworden ist.

Rußlands Dichterjugend überspringt die Väter und hält sich an die Großväter: an den Kern der poetischen Moderne um 1920. Von dieser Generation kennen wir Pasternak, Jessenin und Majakowskij sehr beiläufig, Chlebnikow, Assejew, Sabolotzkij, Marina Zwetajewa noch gar nicht.

Den Autoren, die da in verschieden großer Entfernung zur Schule der Futuristen wirkten, wir eine gewaltige Wortbesessenheit gemeinsam, die zwar die überlieferten Formen weniger heftig zerbrach, als es gleichzeitig im Westen geschah, die aber auch keine restaurativen Tendenzen duldete. Die zwanziger Jahre, in deren Mythisierung uns die Russen heute noch übertreffen, waren ein goldenes Zeitalter der Lyrik. Erst unter Stalin siegte die Reaktion, die dann freilich besonders minderwertig und langlebig ausfiel.

Die heutige Jugend hat es nicht leicht. Sie muß die Jahrzehnte breite stalinistische Kulturwüste überbrücken. Sie muß die abgerissene Tradition mühsam rekonstruieren, bevor das eigene Wort überhaupt erst möglich wird. Das Studium der Verstorbenen und Getöteten bleibt für sie die beste Lehre.

Einem Mitarbeiter unserer ostkundlichen Fachpresse fuhren vor drei Jahren mehrere junge russische Dichter über den Mund, denen er verkappte Regimefeindlichkeit nachgesagt hatte. Der Antwortbrief, den sie in der Moskauer Literaturzeitung veröffentlichten, mag von oben angeregt gewesen sein, enthielt aber trotzdem ihre wirkliche Meinung. Wir müssen uns daran gewöhnen, daß die meisten jungen Russen den Kommunismus nicht abschaffen, sondern verbessern wollen. Mögen manche von uns diesen Wunsch als tollkühn belächeln – wir werden ihn zu respektieren haben.

Ohnehin ist es abwegig, ein Naturelement stets nur gesellschaftskritisch zu deuten, beispielsweise einen Eisberg als den Geist des Totalitarismus. Zwar setzte die junge russische Lyrik mit dem „Tauwetter“ ein, welches bekanntlich selber eine Allegorie war. Doch inzwischen ist sie, um dieses eine Mal.noch im Bilde zu bleiben, schon lange im Frühling (freilich noch lange nicht im Sommer) angelangt. Was heute in ihren Versen aufblüht, entzieht sich der Allegorisierung. Eine Blume ist normalerweise eine Blume – und nicht eine Vorrichtung zum Hindurchsprechen.