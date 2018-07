Wofür Teenager ihr Geld ausgeben

Wieviel Geld und für welche Dinge die Teenager Geld ausgeben, darüber hat man in einer Konferenz zu Brüssel gesprochen. (Teenager sind, wie man weiß, junge Leute von 13 bis 19 Jahren.)

In Deutschland geben die 4,5 Millionen „Halbstarke“ durchschnittlich 72 Mark im Monat für ihre eigenen Bedürfnisse aus. In England stellen die fünf Millionen Teenager zehn Prozent der Gesamtbevölkerung dar. Und auf ihre Kosten gehen fünf Prozent aller Verbraucherausgaben. Das scheint nicht viel, aber ihre Wünsche sind „gezielt“, so daß in bestimmten Branchen ihre Kundschaft wichtig ist. Kleider, Schönheitsmittel, nichtalkoholische Getränke, Schallplatten, Transistor-Geräte, Kino: Hier stellen die Teenager nahezu ein Viertel des Kundenkreises.

In England kaufen die jungen Mädchen unter 20 Jahren zweimal mehr Röcke, Pullover, Kleider und Mäntel als ihre Eltern. Jedenfalls sagt eine Schätzung aus dem Jahre 1959, daß ein junges Mädchen in England im Durchschnitt 361,20 DM ausgibt, gegenüber 201,60 DM bei den Erwachsenen. „In Belgien und in Frankreich“, so sagt der Kongreßbericht, „kommt der Bücherkauf erst an sechster Stelle, nach dem Kuchen, den Schleckereien, dem Kino, Meinen Alltäglichkeiten‘‚ Illustrierten.“ Von zehn jungen Teenagern leihen sich neun die Bücher, die sie gern lesen. Seit 1930 steigen die Ausgaben der Teenager aller Länder ständig. DZ