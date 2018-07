HAMBURG (Kunsfkabinett Hans R. Neuendorf):

„Buchholz“

Wolff Buchholz zeigt im kürzlich gegründeten Hamburger Kunstkabinett neue Bilder, Zeichnungen und Graphik. Sie sind noch besser, als man nach verschiedenen früheren Talentproben erwarten konnte. Mächtige Figurenkompositionen, groß im Format und in der Auffassung, die Bildfläche vibriert in einer ungestümen durchgehenden Bewegung. Die Farbe strömt über die Fläche, verläuft sich und ballt sich zusammen, aus den bewegten, aufgerissenen, offenen Formen bilden sich Gestalten: Liegende, stehende Akte – zwei vertikale Parallelen, eine ansteigende Diagonale. Tachistisch – gegenständlich: auf die natürlichste Weise ist die Antithese überwunden. Das zweite Thema, neben den weiblichen Akten, ist „der Wald“, nicht das stille grüne Waldidyll, sondern ein erregendes, vielfarbiges Abenteuer. In den Zeichnungen und Radierungen lebt das gleiche Temperament, dem alle Differenzierungsmöglichkeiten der reinen Graphik zu Gebote stehen. Die Ausstellung des 26jährigen Malers dauert bis zum 2. September.

HANNOVER (Wilhelm-Busch-Museum): „Peynet“

Seine Bildbücher haben auch in Deutschland lange ihr Publikum. Jetzt sieht man im Wilhelm-Busch-Museum zum erstenmal die Zeichnungen im Original, 170 Blätter, außerdem ein paar Gemälde, Plakate, Bühnenbildentwürfe und eine Kollektion Rosenthal-Porzellan mit seinen Motiven. Raymond Peynet, französischer Zeichner, Jünger der leichten Muse, die in der bildenden Kunst so viel seltener und so viel schüchterner in Erscheinung tritt als in den andern Kunstsparten. Seine beiden frisch Verliebten, ewig Turtelnden, der junge Mann mit der schwarzen Melone und seine süße Papagena, immer schick an- und ausgezogen, sind beinah so berühmt in der Welt wie dazumal Plauens „Vater und Sohn“. Die Ausstellung wird nur in Hannover gezeigt und endet am 12. August.

SPOLETO: „Sculture nella Citta“

„Plastik im Freien“ wird seit Jahren auf vielen Ausstellungen an vielen Orten praktiziert. Die Skulpturen werden dabei in einem Park oder Freigelände aufgestellt. Was Spoleto in diesem Sommer – bis zum Oktober – als zusätzliche Attraktion zu seinen „Festspielen zweier Welten“ bietet, ist ohne Vorbild, ein tollkühnes Experiment. Rund achtzig Skulpturen der prominenten zeitgenössischen Bildhauer der Alten und der Neuen Welt – von Armitage, Arp und Calder das ganze Alphabet der großen Namen bis zu Wotruba und Zadkine – wurden nach Spoleto verfrachtet, ein Dutzend wurde sogar eigens für das Festival in Auftrag gegeben (die Kosten übernahm ein Unternehmen der Metallindustrie). Und diese Werke werden nicht als geschlossener Komplex dargeboten, sie sind über die ganze Stadt verteilt. Die ganze kleine mittelalterliche Stadt überschwemmt mit moderner Plastik. Das Prinzip der Verfremdung, der Dissonanz auf die Spitze getrieben. Was stark ist, behauptet sich in der und gegen die Umgebung, die seine Wirkung steigert. Das andere geht unter, wird hoffnungslos demaskiert. „Sculture nella Citta“ – Zusammenprall zweier Welten – angemessener Beitrag zu einem „Festival dei due mondi“. g. s.