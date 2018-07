Inhalt Seite 1 — Kommt jetzt der Separatfrieden? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von René Bayer

Was führt der Kreml an der Berliner Front im Schild? Seit der ergebnislosen Genfer Außenministerbegegnung ist der Westen wieder aufs Rätselraten angewiesen. Die Meinungen sind geteilt. Viele erwarten den Abschluß des Separatfriedensvertrages schon für September. Dabei sagen die einen eine neuerliche Krise voraus, während andere meinen, Chruschtschow werde sich vor einer Zuspitzung des Konflikts hüten. Eine dritte Gruppe schließlich hält die Drohung mit dem Separatfrieden für Bluff; der Kreml werde sich dieses Druckmittel nicht selber aus der Hand nehmen, sondern sich lieber auf andere Pressionen verlegen. Unser Berliner Korrespondent analysiert im folgenden Artikel die Ostberliner Gedankengänge.

Berlin, Anfang August

Der separate Friedensvertrag ist, wenn man Ostberliner Informationen Glauben schenken darf, nunmehr beschlossene Sache. Er soll die DDR endgültig als separaten deutschen Staat konstituieren; außerdem bietet er Ulbricht das Instrument, um nach vorbedachtem Plan „Westberlin als eine freie, entmilitarisierte Stadt zu betrachten“.

Es gibt einen offensichtlichen Unterschied zwischen den Eindrücken, die Mitglieder der amerikanischen Delegation in Genf gewonnen haben, und Informationen, die jetzt die Ostberliner Staats- und Parteifunktionäre verbreiten. Die Amerikaner haben von Gromyko die Zusicherung erhalten, daß verantwortliche Kontakte weitergehen sollen, und sie folgern daraus, daß Chruschtschow die Unterzeichnung des Friedensvertrages zwar nicht verschieben, doch dessen Konsequenzen erträglich gestalten will. Nun weiß auch Ostberlin, daß die Kontakte weitergehen, aber die deutschen Kommunisten verbreiten dazu eine neue und überraschende Lesart: Die Sondierungsgespräche hätten den Friedensvertrag und die daraus sich ergebenden praktischen Anwendungen erst möglich gemacht; fänden noch weitere Fühlungnahmen statt, so würden auch sie nur dazu dienen, die Ostberliner Aktion glatt über die Bühne zu bringen.

Von östlichen Gesprächspartnern wird diese Ansicht folgendermaßen begründet: Dobrynin habe Rusk so detaillierte Auskünfte über den geplanten Friedensvertrag und seine Konsequenzen gegeben und Rusk habe so eifrig diskutiert, daß sich daraus eine Art gemeinsame Bearbeitung des Vertrages ergeben habe. Zumeist hätten die sowjetischen Vorschläge zur Diskussion gestanden, weil Rusk keine oder nur wenig Gedanken über Berlin vortragen konnte. So sei das sowjetische Gedankengut allmählich auch amerikanisches Gedankengut geworden. Die sogenannten Bonner Indiskretionen beispielsweise, die als amerikanische Vorschläge an die Öffentlichkeit gelangten, seien in Wirklichkeit, von Nuancen abgesehen, sowjetischer Provenienz. Dobrynin habe nach der Methode des Gautama Buddha seine Thesen ständig wiederholt; dadurch sei es ihm gelungen, die amerikanischen Auffassungen langsam umzuformen. Heute könne man zwar keineswegs sagen, daß ein Einvernehmen erzielt worden sei. Es gebe aber eine amerikanische „Mitwisserschaft“, und das sei politisch gar nicht hoch genug einzuschätzen. Sie müsse den Ablauf der künftigen Ereignisse erleichtern.

Die große Frage ist freilich, wie Moskau und Ostberlin ihr erklärtes Ziel, Westberlin als eine freie, entmilitarisierte Stadt zu betrachten, ohne Kollision mit den Westmächten erreichen können. Wer Westberlin als entmilitarisiert „betrachtet“, muß konsequenterweise die westalliierten Garnisonen dort ausschalten, also den Transit durch das Hoheitsgebiet der DDR verhindern. Wer Westberlin als eine freie Stadt ansieht, kann schließlich keinen Transit genehmigen, der eine alliierte oder bundesrepublikanische Oberhoheit in der amputierten Stadt ermöglicht. Das aber bedeutet, daß nach der Unterzeichnung des separaten Friedensvertrages der erste Angriff auf den freien Verkehr der alliierten Garnisonen zu erwarten ist. Wie soll er aber erfolgen, ohne zu einer Kollision zu führen, wenn die Alliierten, wie sie allseits versichern, ihre Besatzungsmächte in Westberlin nicht aufgeben wollen?