Von Lothar Czayka

„Die Welt wird immer durch den Eigennutz regiert werden. Wir sollten nicht versuchen, das abzustellen; wir sollten lediglich versuchen, den Eigennutz der Schufte etwas mehr dem der anständigen Leute anzugleichen.“

Samuel Butler

I.

Daß es in einer Volkswirtschaft – oder allgemein in einer Gesellschaftswirtschaft – in erster Linie um „Sachen“ ginge –, das ist das grundsätzliche Mißverständnis in der gegenwärtigen wirtschaftspolitischen Diskussion.

In einer Gesellschaftswirtschaft steht in jedem Augenblick einem bestimmten Produktionspotential eine Vielzahl individueller menschlicher „Wunschzettel“ gegenüber. Wenn es auch unmöglich ist, mehr zu verbrauchen als vorhanden ist, so ist es doch möglich, mehr zu wünschen als vorhanden ist. Und es wird wohl ewig der Fall sein, daß die Summe der materiellen Wünsche eines Volkes das Produktionspotential dieser Volkswirtschaft in jedem Augenblick „überfordert“. (Mögen auch einzelne Menschen im Überfluß leben – das Gerede von der „Überflußgesellschaft“ ist damit noch lange nicht begründet.)

Diese ständige wunschmäßige „Überforderung“ einer Volkswirtschaft ist aber kein Grund zur Beunruhigung, sondern nur der Grund des Wirtschaftens überhaupt und die einzige notwendige realwirtschaftliche Voraussetzung für die Vollausnutzung des Produktionspotentials und insbesondere der Vollbeschäftigung.