Von Walter Abendroth.

Was soll man da machen? –: ich höre nun wieder solche Sätze wie den mit der wechselnden Windrichtung und dem „immer-auchanders-können“ ausgesprochen gern, so oft (ocer vielmehr so selten) sie mir begegnen. Sie werfen kurze Schlaglichter in das Dunkel allgemein streng gehüteter Diskretion über Tatsachen, um die insgeheim jeder weiß, der in den Personalien des „Fachs“ bewandert ist. Aber wenn mir hier wieder entgegengerufen würde: Namen nennen! – dann sagte ich entschieden nein; denn ich betrachte persönliche „Entlarvung“ nicht als mein Amt; übrigens auch nicht unbedingt als das einer Zeitung, die kein Skandalblättchen ist.

Es genügt, es muß genügen, anzudeuten, daß, mit menschlich-begreiflicher Selbstverständlichkeit, die politisch beeinflußten Konjunkturverschiebungen ihre Charakteropfer in allen Lebensgebieten fordern und bekommen, also auch im Gebiete der Künste. Und diese Feststellung gehört insofern zum Thema, als seit 1945 bei uns die Zwölftönerei und was damit zusammenhängt an Mitläufertum angesetzt hat, dessen Anblick den durchaus trügerischen Eindruck eines bemerkenswerten Terraingewinnes der Sache erweckt. Ein Eindruck, der bei denen, die ihn sich zur Überzeugung gemacht haben, eine Verkennung der Situation bewirkt, aus der heraus ihnen Einwände gegen den Sinn und Wert der Methode als blasses Theoretisieren gegenüber bewährter und endgültig bestätigter, blühend-lebeudiger Wirklichkeit vorkommen. Aber genau umgekehrt wird ein Schuh daraus: Die blasse Theorie liegt ganz und gar in dem hier zur Erörterung stehenden kompositorischen Arbeitsprinzip, und die „satztechnischen Erläuterungen“ und „theoretischen Argumente“ dagegen sprechen von einer höchst lebensvollen geistigen und künstlerischen Realität. Und daß die Zwölftönerei sich von 1910 bis 1942 tatsächlich durchgesetzt hätte, das eben ist ganz und gar keine Wirklichkeit.

Bei dieser Gelegenheit kann ich es mir nicht versagen, bezüglich der Behauptung, daß Schönberg noch einiges mehr gekonnt habe, als was die überlieferte Praxis kann, um eine exaktere handwerkstechnische Auskunft zu bitten. Ich habe nun einmal ein Faible für „theoretische“, besser: handwerkliche Sachverhalte, und gerade daran mißbehagt es mir so, mich immer wieder um Personen streiten zu sollen, um Namen. Denn ich bin so frei, so respektlos, so – erfahren im Wesen moderner Publizistik, daß ich mich gewöhnt habe, zwischen der Geltung eines Namens und der Giftigkeit der Sache, für die er steht, streng zu unterscheiden.

Ich werde noch deutlicher und rede mich, in Zeitalter der demokratischen Meinungsfreiheit, um Kopf und Kragen (sei’s drum, auch das wird ein außersachliches, ein neben-sächliches Beweismittel sein). Ich sage es also frei heraus und könnte wiederum durch handwerkliche Hinweise objektiv verständlich machen, was zunächst als ein frecher Subjektivismus erscheinen möchte: Ich unterscheide unter den Anhängern der Zwölftönetechnik und der „seriellen“ Arbeitsweise solche, die es nötig haben und solche, die es nicht nötig hätten; wozu als dritte Kategorie vielleicht noch solche kommen, die es einmal noch nicht nötig hatten (wobei ich indezenterweise wieder an den befreiten Stoßseufzer mit der „Unabhängigkeit vom Einfall“ zu denken nicht umhin kann).

Übrigens – was das Alleskönnen und die Vielheit der entgegengesetztesten stilistischen Möglichkeiten bei einigen modernen Künstlern betrifft, so habe ich auch darüber so meine unerwünschten besonderen Gedanken. „Stil“ ist waschecht nur als Gepräge der Äußerungsform eines Menschen (einer Kultur) vom Zentrum seines geistigen Wesens, seines existentiellen Kernes her. Stil ist Notwendigkeit, Umtauschbarkeit – Physiognomie. Das pluralistische Zeitalter hat auch „pluralistische“ Einzelwesen hervorgebracht, die alles sein und darstellen können, was, wann und wie sie wollen. Aber weiß man nicht mehr, wie eng sich „Alles“ und Nichts berühren? Und abermals meine ich: was sollen hier Namen? Sie tun nichts zur Sache, sie verschieben nur den Akzent der Überlegungen von den Gründen, Untergründen und Hintergründen auf das Feld persönlicher Kränkungen und Leidenschaften, und wozu soll das gut sein?

Noch ein Wort zu den „menschlichen Vorzügen“. Daß Musik Ausdruck des Wesens ihrer Komponisten ist (nicht sein muß, aber sein kann, normalerweise immer ist, seitdem die reine Instrumentalmusik sich zu einer „Sprache“ im eigentlichen Wortsinne entwickelte) – ja, wem sagen Sie das, lieber alter Freund und Kollege?! Im Grunde sind wir uns ja doch einig darüber, daß der Lehrsatz von der absoluten Ausdrucksunfähigkeit der Musik ein barer Unsinn ist, und wenn sein Urheber zehnmal Strawinskij heißt. Denn: warum ist noch niemals ein Hörer beim langsamen Satz der Eroica so recht fidel geworden und hat noch niemals einer beim Anhören des letzten Satzes von Beethovens Siebenter elegisch den Kopf hängen lassen? Die übereinstimmenden Verhaltensweisen Tausender von Hörern beweisen die objektiven Ausdruckskräfte und darum Eindruckswirkungen der Musik. Darüber hinaus aber drückt sie im allgemeinen auch noch etwas vom menschlichen Wesen ihres Autors aus. Aber: niemals bringt ein guter Mensch gute Musik hervor, weil er ein guter Mensch ist, sondern weil er außerdem ein guter Musiker ist und sich als guter Handwerker eines guten, ergiebigen Arbeitsmaterials bedient. Zwischen der menschlichen Qualität eines Komponisten und der musikalischen Qualität seiner Komposition besteht kein Kausalverhältnis.