Das Dornröschen des deutschen Märchens hatte Glück. Es schlief wohl an die hundert Jahre, aber wie sie schlief der ganze Hofstaat, und als der Bann gebrochen ward, da war die Umwelt unverändert, und das Leben ging lustig weiter – genau dort, wo es aufgehört hatte. Der Rip van Winkle der amerikanischen Sage war übler dran. Er verschlief zwanzig Jahre hinterm Berg, aber als einziger, und als er wieder erwachte, da hatte sich die Welt rings um ihn ganz verändert, und es fiel ihm schwer, sich noch in ihr zurechtzufinden.

Jene deutschen Politiker und Kommentatoren, die ob des Wechsels an der militärischen Spitze der NATO und des Pentagons in flatternde Nervosität verfallen sind, gleichen eben jener amerikanischen Sagengestalt. Sie scheinen die ganze Kennedy-Periode des strategischen Umdenkens verschlafen zu haben. Des Präsidenten Generals-Schub hat sie jetzt rüde aufgeweckt. Und in der Welt der neuen militärischen Doktrinen tapsen sie nun in wehleidiger Schlaftrunkenheit umher.

Die Fairneß gebietet es, den Bundesverteidigungsminister von dieser verschlafenen Equipe auszunehmen. Er hat auf den Rücktritt des NATO-Oberkommandierenden Norstad und seine Ersetzung durch General Lemnitzer wie auf die Ernennung Maxwell Taylors zum Vorsitzenden der Vereinigten Stabschefs der USA besonnen reagiert. In einem Brief an den Bundeskanzler versicherte er, daß sich nach seinem Eindruck hinter dem Wechsel in den Oberkommandos kein Wechsel der amerikanischen Verteidigungspolitik verberge; und im Bayrischen Rundfunk unterstrich er diese Auffassung aufs nachdrücklichste.

"Wir hegen die Erwartung", so sagte er, daß die Kontinuität der NATO-Strategie mit dem obersten Ziel, jeden Krieg zu verhindern, auf der Grundlage des Konzeptes einer brauchbaren Abschreckung, das Frieden und Freiheit sichert, auch unter dem neuen Oberbefehlshaber erhalten bleibt. Wir werden alles tun, was in unseren Möglichkeiten liegt, um die Kontinuität dieser Strategie sicherzustellen. Kontinuität bedeutet eine ständige Anpassung an die Erfordernisse der strategischen Lage, die natürlich maßgeblich von der technischen Entwicklung beeinflußt wird"

Es ist kein Geheimnis, daß die Ansichten des Bundesverteidigungsministers in mancher Hinsicht von denen der maßgebenden amerikanischen Strategen abweichen. Doch datieren diese Differenzen nicht von letzter Woche; sie sind so alt wie die neue Verteidigungsdoktrin der USA. In vielem scheinen sich überdies die beiderseitigen Standpunkte letzthin angenähert zu haben.

Strauß einigte sich mit McNamara auf die Formel "Aufrechterhaltung der nuklearen Abschreckung; Einführung der konventionellen Abschreckung überall dort in Europa, wo die atomare Abschreckung nicht glaubhaft erscheint". Er hat bis zu einem gewissen Grade sogar die Konzepte der "Pause" und der "Atomschwelle" akzeptiert, wenn er auch eine öffentliche Diskussion darüber für unsinnig, ja schädlich hält, da sie dem Gegner Hinweise darauf geben könnte, bis zu welcher Grenze des konventionellen Kampfes er sich ungestraft herantasten könne. Schließlich hat Strauß längst die Theorie der "abgestuften Abschreckung" hingenommen und sich – auch jetzt wieder in seiner Rundfunkrede – zu der Auffassung der "angemessenen" militärischen Reaktion auf jeden gegnerischen Vorstoß bekannt.

Der Bundesverteidigungsminister hat den Wandel in Washington also nicht verschlafen; er hat sich ihm in vielerlei Betracht schon angepaßt – was auch immer noch an umstrittenen Fragen zwischen ihm und McNamara stehen mag. Nicht so jedoch manche anderen Politiker und Publizisten, in der Bundesrepublik. Sie sind es denn auch, die jetzt aus allen Wolken gefallen scheinen – die Rip van Winkles, die sich, plötzlich erwacht, ob der veränderten Welt verwundert die Augen reiben.