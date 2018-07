Paris, im Juli

Die starken Strukturverschiebungen in der Pariser Haute Couture, die sich seit dem Winter ereignet haben, beweisen zur Genüge, daß Paris keine Kleiderfabrik ist, die zweimal jährlich Modelle am laufenden Band „ausstößt“. Ihr fruchtbarer Boden ist von Ambitionen und Enttäuschungen durchtränkt. Von den Tausenden von Kreationen, die für die Einkäufer aus aller Welt „gut verkäufliche“ oder „riskante“ Nummern sind, hängt Wohl und Wehe unzähliger schwer arbeitender und künstlerisch begabter Menschen ab. Das in der letzten Zeit verschwommene Modebild der Frau verdichtet sich allmählich zu schärferer Kontur. Die Abkehr vom Verspielten, von demonstrativer Teenager-Allüre wird deutlich. Die sachliche Gestaltung der kommenden Mode ist wohltuend – sie braucht keinen sensationshaschenden Slogan.

Seitdem die Modeindustrien der Welt und die Pariser Haute Couture immer mehr aufeinander angewiesen sind, werden die kommerziellen Erwägungen zur Bremse, die erschütternde Umwälzungen nicht zuläßt. Aber in fast jeder Kollektion gibt es eine Fülle von Anregungen, so daß von einer Stagnation in der Ideen Werkstatt der Couture keine Rede sein kann. Man sagt heute leichthin, daß in Paris auch nur mit Wasser gekocht wird. Aber es scheint, daß das Seine-Wasser Ingredienzien enthält, die anderswo nicht vorhanden sind. Das Gesamtwerk ist imposant, die Mühsal der Handarbeit, der Bienenfleiß der Näherinnen, die Agonie des schöpferischen Gestaltens wird nicht sichtbar.

Die Pariser Haute Couture strahlt neuen Optimismus aus; zu den Gründen gehört nicht zuletzt die Übersiedlung von zwei Alta Moda-Stars, dem Ehepaar Simonetta und Fabiani, die ihrem Kollegen Capucci nach dem 8. Arrondissement gefolgt sind. Man fragt sich, ob die italienische Gruppe chamäleongleich die Pariser Farbe annehmen – oder aber den Pariser Moderegenbogen um einige Mittelmeernuancen bereichern wird. Wichtiger jedoch ist die Selbstbestätigung, die Paris durch den italienischen Zuwachs erfährt, ein Zeichen, daß es seine Anziehungskraft für schöpferische Menschen nicht verloren hat, obgleich – wie Mme. Simonetta bekümmert bemerkt – in Paris alles soviel mehr kostet als in Italien.

Auch die jungen Pariser Talente machen Pläne und verändern sich. Serge Matta, der Bruder des Malers, gab kürzlich seinen Salon in der Avenue Franklin D. Roosevelt auf, weil ihn – wie er sagt – die verwaltungs- und finanztechnische Seite des Geschäfts erdrückte. Jetzt injiziert er in die Kollektion von Maggy Rouff einen Schuß von Modernismus, der diesem alten Haus frischen Impuls verleiht. Ives St. Laurent denkt an Expansion: nach zwei eigenen Haute-Couture-Kollekttionen, die ihm trotz heftiger Kontroversen anhängliche Kunden in den angelsächsischen Ländern brachten, will er einen Teil seiner Zeit dem „Boutique-Genre“ widmen. Seine erste Boutique – sie soll im Frühherbst in der Avenue Montaigne, unweit seines einstigen Arbeitsplatzes bei Dior, eröffnet werden – bildet den Vorläufer einer Kette solcher Etablissements: in allen Ländern der EWG beabsichtigt er nach und nach solche piedä-terre einzurichten. Wer ihn kennt, ist kaum überrascht: seit jeher fiel sein ungewöhnliches Talent für pikantes und romantisches Beiwerk auf.

Die vielseitigen Jungen oder Jüngeren der Pariser Couture sind überhaupt von dem Drang besessen, sich auszudehnen: Pierre Cardins raketenähnlicher Aufstieg als Schrittmacher für neue Trends im männlichen Anzug, seine Konfekttions-Seitensprünge, seine Hüte, Handtaschen, Schuhe sind Beispiele. Auch die weniger oft genannten wie Philippe Venet, der das letzte Mal ein Kollektion in bescheidenem Rahmen zeigte, bereuen nicht ihre Unternehmungslust. Die unauffällige Finesse seiner Modelle – er ist Balenciaga-Schüler – haben ihm nicht nur wegen der vernünftigen Preise einen beachtlichen Kreis von Privatkunden verschafft. Ein neuer Stern? Das Gerücht, daß Antonio de Castillo das Haus Lanvin verlassen will, wird von ihm dementiert: „Interne Schwierigkeiten sind behoben“, sagt er „wenigstens vorläufig ...“

